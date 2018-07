Pemerintah Segera Luncurkan Program Perizinan OSS

Pemerintah segera meluncurkan program online single submission (OSS). Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, OSS merupakan program pemerintah dalam konteks revolusi perizinan."Sistem ini kita back up dengan kelembagaan. Bahwa setiap kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah membentuk satuan tugas dan mengawal porses perizinan," kata Darmin dalam diskusi bertajuk 'Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia,' di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.Darmin menjelaskan, dengan sistem OSS ini semua perizinan bisa diselesaikan secara online. Sistem OSS dibangun terintegrasi di seluruh Indonesia. Dengan begitu, jika suatu proses perizinan terkendala, sistem akan bisa mendeteksi di lembaga mana proses izin terhenti."Kita tak bisa lagi seperti dulu, di mana pemberi izin adalah bos. Pemerintah bukan hanya melayani, tapi juga mengawal (proses perizinan)," jelas Darmin.Darmin berharap dengan sistem OSS ini, nantinya proses perizinan akan lebih cepat dan mudah diakses. Menurut Darmin, OSS ini adalah cara pemerintah menjawab tantangan revolusi industri 4.0.Diskusi bertajuk 'Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia' digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pengajar senior dari Massachusetts Institute of Technology, C. Otto Scharmer dihadirkan sebagai pembicara utama.(DEN)