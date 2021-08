Indonesia Terima Bantuan Alat Kesehatan dari AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat kesehatan untuk membantu penanganan pandemi covid-19 dari Amerika Serikat (AS). Alat kesehatan berupa 150 ventilator tiba di Indonesia pada Selasa, 17 Agustus 2021.Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bantuan alat kesehatan ini berasal dari bantuan berbagai perusahaan swasta dan warga kota New York, AS. Erick berterima kasih kepada pemerintah AS atas bantuan dan perhatiannya kepada Indonesia.“Kita sebagai yayasan BUMN juga dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah New York City, mendapatkan ventilator yang dibutuhkan saat ini untuk masyarakat Indonesia” ucap Erick Thohir dalam tayangan Headline News di Metro TV, Rabu, 18 Agustus 2021.Ia juga berterima kasih kepada Citilink yang sudah membawa bantuan dari AS. Menurut Erick, ini membuktikan penanganan pandemi covid-19 semakin mudah jika seluruh pihak bergotong royong.Erick menyebut bantuan ini wujud persahabatan kedua negara yang tulus membantu pembangunan di masing-masing negara. Apalagi, perang melawan covid-19 membutuhkan kerja sama dan dukungan internasional.AS telah mendonasikan sebanyak 8 juta dosis vaksin 1.000 ventilator selama penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. AS juga menyediakan anggaran US$65 juta dolar untuk penanganan covid-19 di Indonesia.