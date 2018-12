LIXIL Donasikan Hasil Penjualan Seribu Unit GENIE Hand Shower via UNICEF

Dengan Rp135 ribu, pembeli bisa mendapatkan produk GENIE Hand Shower sekaligus ikut membantu perbaikan sanitasi dunia (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

LIXIL sangat peduli dengan kondisi sanitasi masyarakat dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan mendonasikan hasil penjualan seribu unit GENIE Hand Shower melalui UNICEF.Marketing Director LIXIL Water Tecnology Arfindi Batubara menjelaskan, kali ini kerja sama yang terjalin dengan UNICEF melalui program Make A Splash bertajuk Shower for Good."Sesuai dengan nama Shower For Good, setiap konsumen yang membeli GENIE Hand Shower dapat menikmati pengalaman mandi maksimal sekaligus membantu anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan akses sanitasi yang bersih dan aman untuk hidup yang lebih sehat," kata Arfindi pada konfrensi pers Shower For Good di Gandaria City Mall, Jakarta, Sabtu, 15 Desember 2018.Arfindi menyebutkan, kegiatan Shower For Good tersebut juga dilakukan oleh beberapa negara Asia lainnya, yaitu India, Filipina dan Thailand. Empat negara itu secara serentak melakukan penjualan produk American Standard GENIE Hand Shower.Sementara itu, Product Manager American Standard Muhammad Ramdhan Abdurasyid mengatakan, kampanye donasi Shower For Good sebagai bentuk nyata kepedulian pihaknya terhadap sanitasi dunia. Diharapkan, kegiatan tersebut berkontribusi besar tehadap kualitas sanitasi di dunia."Kita perusahaan saniter. Kita ingin berkontribusi kepada komunitas dan berhubungan dengan dunia saniter itu sendiri," kata Ramdhan.Sementara itu, di Indonesia dipusatkan di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Acara terbagi dalam dua sesi. Pertama, perkenalan kampanye dan produk yang dihadiri oleh komunitas Milenials Moms dan para bloger.Sesi kedua, LIXIL Water Technology Indonesia. Pada sesi ini peserta diajak melihat langsung produk GENIE Hand Shower. Para peserta diajak merasakan langsung keunggulan produk GENIE Hand Shower lansiran American Standard tersebut.Istimewanya, LIXIL Water Technology dan American Standard memberikan diskon khusus selama kegiatan berlangsung. Dengan Rp135 ribu, pembeli bisa mendapatkan produk GENIE Hand Shower sekaligus ikut membantu perbaikan sanitasi dunia.Terkait target penjualan selama kampanye, Ramdhan menyebutkan setiap negara ditargetkan menjual seribu unit. Dengan begitu, total penjualan di empat negara ada 4 ribu unit penjualan GENIE Hand Shower akan disalurkan via UNICEF."Terakhir sudah 700 ratusan pre-order. Hari ini kita ingin closing seribu unit," ujar Ramdhan.Pada kegiatan puncak Shower For Good, pihak LIXIL Water Technology menyerahkan secara simbolis hasil penjualan kepada pihak UNICEF. Corporate Alliances Officer UNICEF Gibthi Ihda Suryani mengapresiasi kampanye tersebut."Terima kasih. Kontribusi LIXIL, kontribusi American Standard dan ibu-ibu semua membantu meningkatkan kesadaran pentingnya anak memperoleh akses air bersih," kata Gibthi.Gibthi menyampaikan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan LIXIL Water Technology melalui Make A Splash. Sinergi tersebut bertujuan untuk memberikan akses air bersih dan lingkungan yang sehat kepada anak-anak serta keluarga di Indonesia.Kondisi air bersih dan sanitasi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 55 persen air rumah tangga di Jakarta sudah terkontaminasi bakteri ecoli. Selain itu, hanya 60 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air yang layak."Jadi kontribusi LIXIL ini jelas membantu kesehatan anak-anak Indonesia. Karena setiap tahun, sekitar 150 ribu anak Indonesia meninggal karena diare. Jadi kontribusi LIXIL ini menyelamatkan lebih dari 150 ribu anak Indonesia dari kontaminasi ecoli karena mengonsumsi air," ujar dia.Untuk Anda ketahui, LIXIL Water Technology melalui American Standard merilis produk terbarunya yaitu GENIE Hand Shower. Produk tersebut diyakini dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, dan sangat revolusioner.Beberapa keunggulan dari GENIE Hand Shower yaitu tetap mampu memberikan aliran air yang kuat meski tekanan di bawah standar berkat 120 lubang mikro. Keberadaan inovasi tersebut juga mampu menjaga volume pemakaian air.Tetesan air yang mengucur dari GENIE Hand Shower juga sangat lembut di kulit sehingga Anda dapat menikmati momen mandi yang telah berevolusi menjadi tempat mencari ketenangan pikiran dari kesibukan hidup sehari-hari. Sebuah pengalaman mandi yang nyaman dan menenangkan.Soal desain, GENIE Hand Shower dirancang agar mudah dibersihkan. Permukaan GENIE yang tembus pandang memungkinkan Anda untuk mengetahui secara langsung jika harus dilakukan pembersihan rutin. Dilengkapi dengan kunci yang fleksibel, Anda dengan mudah dapat membuka bagian luar shower. Selain desain yang fungsional, GENIE Hand Shower hadir dalam tiga warna stylish, Aquamarine, Petal Pink, dan Steel Grey.(ROS)