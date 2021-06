Duh, Gara-gara Poster Ini UI Jadi Trending Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bukan bang jago, cuma mau jabarin point nya aja.



1. Margin atas sama samping beda

2. Sama kek no 1 + logo ga 1:1 sama logo 1

3. Typeface ga sesuai + inner stroke

4. Tone di samain dong :(

5. Icon beda sendiri

Garis kanan kiri = margin untuk ngebuat rectangle white space ga sama. pic.twitter.com/XIpStnx1Dv — klepon halal (@adobe_hitlerr) June 15, 2021

Jakarta: Media sosial Twitter ramai thread “Sekelas UI” yang menyoal desain poster digital penyambutan mahasiswa baru (maba) Universitas Indonesia. Netizen pun menyandingkannya dengan poster-poster khas sinetron Tanah Air. Sebelumnya, akun Twitter resmi Universitas Indonesia @univ_indonesia mengunggah poster ucapan selamat kepada calon maba UI yang diterima jalur SBMPTN. Poster tersebut memperlihatkan mahasiswa UI dengan background atau latar belakang langit biru yang disinari cahaya putih.“Selamat bagi calon Mahasiswa Baru UI yang diterima melalui jalur SBMPTN. Bagi kamu yang belum berhasil, tidak perlu kecewa karena masih ada jalur SIMAK UI. Yuk, bisa yuk! Ikuti dan pantau akun Media Sosial Resmi UI untuk mendapatkan informasi resmi penerimaan mahasiswa baru," tulis akun @univ_indonesia yang dikutip Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.Terdapat pro dan kontra terkait desain poster yang dinilai bak sinetron itu. Yang pro menilai ini memang strategi agar viral dengan memicu cibiran.“This goes viral and now “sekelas UI” jadi trending. Sampai ada yang kejauhan mikirin aspek layout, font, background Padahal ini trend-jacking (manfaatin isu becandaan tipikal desain poster sinetron RCTI). I think they did it intentionally for the engagement,” cuit salah satu netizen.Sedangkan yang kontra menyebut sekelas UI yang merupakan salah satu kampus terbaiktidak mampu membuat poster digital lebih berkelas."Sekelas UI" trending karena design welcoming maba nya wkwkwk. Abis kek opening sinetron indosiar HAHAHA,” cuit salah satu netizen.“Iya juga yaa, sekelas UI desain nya udah kaya tukang bubur naik haji. Mendingan tukang bubur naik haji si kayaknya,” cuit netizen lainnya.Bahkan, ada netizen yang niat menguliti poster tersebut. Mulai dari tata letak, ukuran logo sampai tone warna.(UWA)