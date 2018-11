Wings Air Tujuan Sibolga Alami Gangguan Penerbangan

Maskapai penerbangan Wings Air memberikan penjelasan ihwal layanan operasional pada penerbangan nomor IW-1256 menuju Sibolga yang mengalami kendala teknis.Awak pesawat mesti meminta kembali (return to base/RTB) ke Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara sesaat lepas landas. Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan insiden ini terjadi pada penerbangan domestik rute Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara (KNO) ke Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing (FLZ) di Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia memastikan seluruh operasional telah dijalankan sesuai prosedur."Penerbangan IW-1256 dioperasikan menggunakan ATR 72-500 registrasi pesawat PK-WFY. Sebelum diterbangkan menuju Sibolga, pesawat telah menjalani pemeriksaan sebelum keberangkatan (pre-flight check) dan dinyatakan laik terbang (safe to flight)," ujar Dananag melalui keterangan tertulis, Jumat, 30 November 2018.Pesawat Wings Air IW-1256 lepas landas dari Kualanamu pukul 11.30 WIB dengan membawa 58 penumpang beserta dua pilot dan dua pramugari. Namun saat berada di ketinggian pesawat kemudian gagal melanjutkan penerbangan ke tempat tujuan dan perlu kembali ke tempat asal."Dalam memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal dikarenakan technical yang harus segera dilakukan pengecekan. Safety merupakan prioritas dan keputusan pilot sangat tepat, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur," ujar dia.Pesawat telah mendarat dengan sempurna pada 12.50 WIB di Bandar Udara Kualanamu. Setibanya di Kualanamu, seluruh penumpang diarahkan dan dibawa menuju ruang tunggu terminal guna mendapatkan informasi lebih lanjut dan pelayanan.Wings Air kemudian menginformasikan penundaan keberangkatan IW-1256 kepada seluruh penumpang dan memberikan kompensasi keterlambatan berdasarkan ketentuan. Permintaan penumpang untuk dilakukan pengembalian dana perubahan jadwal berangkat pun difasilitasi."Wings Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang timbul. Terkait dengan pesawat registrasi PK-WFY, pilot dan teknisi langsung berkoordinasi serta kerjasama untuk melakukan penanganan, pengecekan serta pemeriksaan pada pesawat," tutur dia.Wings Air telah menerbangkan kembali nomor IW-1256D pukul 14.22 WIB dengan menggunakan pesawat Wings Air lainnya yaitu ATR 72-600 registrasi PK-WHH yang membawa 30 penumpang dan empat kru. Pesawat sudah tiba di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing pukul 15.20 WIB.Saat ini, pesawat tersebut sudah kembali mengudara dari Sibolga menuju Kualanamu pukul 15.55 WIB dengan nomor penerbangan IW-1257. Pesawat telah mendarat pukul 17.00 WIB di Kualanamu."Wings Air akan meminimalisir dampak yang timbul agar operasional Wings Air lainnya tidak terganggu," tandas Danang.(SCI)