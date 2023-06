Simak, Ini Daftar Lengkap Lokasi Salat Idul Adha Muhammadiyah 28 Juni 2023 di DKI Jakarta

Jakarta Pusat





Jakarta: Muhammadiyah merayakan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah pada besok Rabu, 28 Juni 2023. Bagi warga Muhammadiyah di DKI Jakarta perlu mengetahui lokasi pelaksanaan salat Iduladha 2023. Simak daftar lokasinya di sini.Sesuai dengan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H NOMOR 1/MLM/I.0/E/2023, Iduladha (10 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023. Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah ada 27 titik lokasi pelaksanaan salat Iduladha 1444 Hijriah di DKI Jakarta.27 titik lokasi tersebut dibagi itu terbagi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Berikut ini daftar lengkap lokasinya:1. Masjid At Tanwir PP MuhammadiyahKhatib/Imam: Dr. KH. Endang Mintardja, MALokasi: Halaman Parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat2. PCM KramatImam dan khatib: Dr. Bunyamin Wakil Ketua PWM DKILokasi: Halaman Parkir PCM Kramat Raya, Jl. Kramat Raya No 493. PCM Tanah Abang IV, Jl Petamburan 2 RT 09 RW 03Khatib: DR. Nurhadi MA wakil ketua PWM DKIImam : Angga Ragner4. PCM Kemayoran 2, Halaman PCM Kemayoran II Cempaka Wangi (SMPM 27 & SMKM 11)Khatib: Sulaeman Rus’am S. Pd.IImam: Ustaz, Muhammad Havied.5. PCM Cempaka PutihKhatib: Ustaz Aqil Haidar, Lc. M.HIImam: Ustaz Husni mubarokLokasi: Lapangan Bola Arcici1. PCM Tebet TimurKhatib: Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.EdImam: Ust. Asep Saefulloh, Lc.Lokasi: Halaman Parkir Masjid Al Huda2. PCM Kebayoran BaruKhatib : Ust. Ahmad Said, ME.Sy.Imam : Ust. Ahmad Said,ME.Sy.Lokasi: Masjid At Taqwa, halaman, dan badan Jalan Limau I dan III Kebayoran Baru.3. PCM Bukit DuriKhatib : Ust Khaerudin Al HafidzImam : Dr Faiz Rafdhi, M.KomTempat : Dalam proses Lapangan Dipo KAI Bukit Duri4. PCM Kebayoran LamaImam/Khatib Drs. H. Ahmad Jahid, MALokasi: Lapangan Lobby SDM 28 Cipulir5. PCM Setiabudi KaretKhatib : Ust. Ahmad Faisal S.H.i., M.H.Imam : Ust. Abiyyu Abdul HaqTempat : Masjid Al Jihad6. PCM Pasar MingguImam/Khatib : Drs. H. Nandi Rahman, M.AgTempat : Lapangan Masjid Baiturrahmah Tanjung Barat7. PCM JagakarsaKhatib : Ust. Kurniawan, S.KomImam : Ust. Tirta Rizki RamadhanLokasi: Lapangan Al Bayyinah Cipedak Jagakarsa Jl.Moch Kahfi II RT.006/03 Kel.Cipedak8. PCM Pasar RumputKhatib/Imam : Abi Nurmansyah SPdLokasi: Lapangan Masjid At-Taqwa, Pasar Rumput9. PCM Tebet BaratKhatib : H.Fadhli Arsil, S.Kom, M.SiImam : Ust. Muhammad Ridwan, M.PdLokasi: area Masjid Al-Muhajirin Tebet Barat 10 C no.1110. PCM Kebon BaruImam dan Khatib : Heri B Jauhari, S.Pd.I, M.Pd.ITempat : Pelataran Masjid Nurul Haq11. PCM PesanggrahanKhatib : Drs.H.Abid Fauzi, MMImam : Ust.Idham Pulungan, LcLokasi: Masjid Al Amin, Komp.Pesanggrahan Permai, Petukangan Selatan, Pesanggrahan.1. Masjid Raya Al Isra Tanjung Duren Raya No. 1Khotib : Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA (Sekum MUI)Imam : Ustadz Rasidin2. Masjid Raya Uswatun Hasanah Cengkareng Jl Daan Mogot Pesing CengkarengKhatib/Imam : Dr. Fahmi Akbar, MA3. Masjid Al Barokah Jl. Anggrek Cendrawasih RayaKhotib/Imam: Ustadz Drs. Ahmad Syauqi, MA4. Masjid Nurul Amal (PCM Palmerah) Jl. Palmerah Barat Raya, Palmerah Jakarta BaratKhatib & Imam: Ustadz Azis Romedon5.Masjid Al Jihad Jl. kincir Raya RT 006/006 Kel. Cengkareng TimurKhatib / Imam: Drs. Soleh Salahuddin. DU6.Masjid Baitul Hikmah (PCM Tomang). Jl. Gelong Baru No. 23A TomangKhatib dan Imam : Ustadz. Sarli Amri TP, S. PdI, MAg7.Masjid Al Hasanah (PCM Kembangan) .Khatib dan Imam: Dr. Ir. H. Narmodo, M.Ag.Lokasi: Taman Kebon Jeruk Blok Q1 No. 12 Srengseng8. Masjid Al Muhajirin (Lapangan Wijaya Kusuma) .Khatib dan ImamUstaz Drs. H. Sobirin, MALokasi: Jl. Anggrek Rosliana Blok F, Kemanggisan Jakarta Barat.9. PCM Slipi Kota Bambu Jl KS Tubun 2 B (belakang masjid al Manar).Khatib : Ustaz Manawar H. Musa10. Masjid Al Huda ( PCM Jelambar )Khatib : Drs. Abdul HalimLokasi: Jl. Latumenten II No. 251. PCM PenjaringanKhatib: Dr. Septa Candra, SH., MH.Lokasi: Jl. Pluit Raya II (Samping JP Hotel)Itu tadi lokasi salat Iduladha Muhammadiyah 28 Juni 2023 di wilayah Jakarta.