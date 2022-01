Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Peningkatan Testing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tren kasus covid-19 Indonesia melonjak dalam satu minggu terakhir. Hal itu disebabkan peningkatan tes covid-19. “Kenaikan kasus konfirmasi sejalan dengan ditingkatkannya angka testing dan tracing,” kata juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Januari 2022.Nadia mengatakan jumlah yang dites mencapai 5,75 orang per 1.000 penduduk per minggu per 30 Januari 2022. Capaian itu jauh lebih baik di atas anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebanyak 1 orang per 1.000 penduduk per minggu.“Peningkatan testing dan tracing bentuk upaya deteksi dini mencegah perluasan penularan serta mencegah munculnya klaster sebaran yang baru,” papar dia.Selain itu, data covid-19 Indonesia yang komprehensif mesti dilihat dalam satu pekan terakhir. Penambahan kasus harian tidak serta merta menggambarkan kondisi penanganan covid-19.“Lihat perkembangannya dalam tujuh hari supaya datanya utuh dan memperoleh informasi yang tepat,” jelas Nadia.