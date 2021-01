Deretan Ucapan Belasungkawa untuk Syekh Ali Jaber: Dari Pejabat, Tokoh Publik Hingga Selebriti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pendakwah Indonesia Syaikh Ali Saleh Mohammed Ali Jaber meninggal dunia. Pria yang juga akrab disapa Syekh Ali Jaber tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada usia 44 tahun.Belum diketahui penyebab Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Namun, pihak yayasan Syekh Ali Jaber memastikan sang ulama meninggal bukan karena virus korona yang sempat diidapnya pada Desember 2020.Kabar Syekh Ali Jaber meninggal dunia menjadi duka mendalam bagi Indonesia. Berbagai penjabat Tanah Air pun mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber.Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia pun sangat kagum dengan sosok Syekh Ali Jaber yang peduli terhadap penyandang disabilitas."Saat saya menjadi Menteri Sosial, almarhum beberapa kali datang ke Salemba, untuk berdiskusi tentang penyandang disabilitas khususnya akses alquran digital bagi penyandang disabilitas netra," ujar Khofifah."Atas nama masyarakat Jawa Timur, juga atas nama keluarga, saya menyampaikan turut berdukacita dan berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali Jaber," lanjutnya.Ucapan belasungkawa juga disampaikan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono melalui aku Twitter miliknya."Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan rasa duka yang mendalam, saya mendoakan kiranya Allah Swt menerima berpulangnya hambaNya yg soleh ~ Syekh Ali Jaber. Semoga sang Kholik juga menerima segala amal ibadah almarhum dan husnul khatimah," cuit SBY.Selain Khofifah dan SBY, masih banyak tokoh publik yang mengucapkan belasungkawa kepada Syekh Ali Jaber. Dimulai dari penjabat negara hingga musisi. Berikut di antaranya yang sudah dihimpun1. "Beliau orang baik. Saya bersaksi beliau orang yg sangat baik. Banyak pelajaran dan tauladan dari beliau yg memperkuat kehidupan beragama dan bernegara. Selamat jalan Syekh Ali Jaber. Insyaallah husnul khatimah," ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.2. "Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un. Selamat jalan, Syekh Ali Jaber. Terima kasih atas semua pencerahan yang diberikan," ucap konduktor Indonesia Addie MS.3. "Saya sama beliau dekat banget karena sudah bertahun-tahun kerjasama. Walaupun kerja setahun sekali, intensitasnya luar biasa. Pernah umrah sama beliau beberapa kali. Ketemu keluarga besar beliau di Madinah. Mama saya juga dekat sama beliau. Saya ikut berduka karena seperti kehilangan saudara banget," kata artis Indonesia Irfan Hakim.4. "Innalilahi wa innaillahi rojiun syekh ali jaber. There is no hurting, no suffering, and no pain in Heaven. Will be miss you," ujar artis Indonesia Deddy Corbuzier(ACF)