BBM Naik Hari Ini, Netizen: Engga Jadi Prank

Jakarta: Pemerintah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak ( BBM ) hari ini, Sabtu, 3 September 2022. Netizen terkejut dengan hal itu.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar serta BBM nonsubsidi pertamax.Harga pertalite yang semula Rp7.650 per liter dikerek menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar yang semula Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter.Adapun, harga pertamax ditetapkan sebesar Rp14.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.500 per liter."Anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," ujar Jokowi menjelaskan alasan kenaikan BBM di Istana Negara, Sabtu, 3 September 2022.Kata "BBM Naik" dan "prank" menjadi trending topic di Twitter. Pasalnya, sempat ada isu BBM subsidi akan naik pada 1 September 2022, namun ternyata tidak. Masyarakat mengira pemerintah hanya mengeluarkan lelucon (prank).Ternyata, BBM benar-benar naik siang hari ini. Netizen pun kaget."Prank BBM kali ini kalo dikontenin dapet views banyak kali ya?" kata @harianto****."Seketika rasanya kaya gempa. Eh ternyata aku yg kena shock karena harga bbm naik. Ga jadi prank ya," ucap @txt****."Di prank pemerintah euy, harusnya bbm kemarin naik, tapi karena skema udah ketahuan, terus diundur jadi hari ini. Pfftt," ujar @998****."Emmm BBM jadi naik nih nggak cuma prank hixixixiixiii," tutur @ko_pip****.