Berapa Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2022? Cek Informasinya di Sini

Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2022

1. Wisatawan lokal

2. Wisatawan Mancanegara

Siap-siap tarif Candi Borobudur naik

(RUL)

Jakarta: Candi Borobudur merupakan salah satu tempat yang bisa dimasukan daftar destinasi pilihan ketika berlibur ke Jawa Tengah. Candi Borobudur ini cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama teman atau keluargaSelain disuguhkan kemegahan bagunan candi kamu juga bisa sekaligus belajar sejarah tentang candi dibangun pada masa Dinasti Syailendra tersebut. Tentunya, kamu bisa menyewa jasa tour guide atau pemandu wisata untuk memberi informasi terkait Candi Borobudur.Sobat Medcom berminat bersiwata ke Candi Borobudur? Simak, berikut ini informasi harga tiket masuk Candi Borobudur 2022.Dikutip dari laman borobudurpark.com, tiket masuk Candi Borobudur sebagai berikut:Tarif wisatawan nusantara per orang untuk sekali masuk untuk 10 tahun keatas Rp50.000sedangkan untuk sia 3 s/d 10 tahun Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk premi asuransi Rp500 per orang(Harga tiket masuk Candi Borobudur 2022)Tarif khusus wisatawan nusantara bagi rombongan pelajar serta mahasiswa per grup setiap kali masuk dengan surat pengantar dari sekolah/universitas dan minimal 20 orang:TWC Borobudur: Rp25.000 (harga tersebut termasuk premi asuransi Rp500 per orang)Tersedia juga paket terusan Borobudur–Prambanan dan Borobudur–Ratu BokoBorobudur – PrambananUsia 10 tahun keatas: Rp 75.000Usia 3 s/d 10 tahun: Rp35.000Borobudur– Ratu BokoUsia 10 tahun keatas: Rp75.000Usia 3 s/d 10 tahun: Rp35.000Bagi yang berusia diatas 10 tahun akan dikenakan tarif masuk sebesar $25 atau Rp365.326. Sementara untuk pelajar dan anak usia di bawah 10 tahun adalah sebesar $15 atau Rp219.195.Paket terusan WismanPaket terusan Borobudur - PrambananBagi yang berusia diatas 10 tahun akan dikenakan tarif masuk sebesar $45 atau Rp657.587. Sedangkan untuk yang berusia di bawah 10 tahun, akan dikenakan tarif masuk sebesar $27 atau Rp394.552.Untuk tiket masuk terusan Borobudur-Ratu Boko: Bagi yang berusia diatas 10 tahun akan dikenakan tarif masuk sebesar $45 atau Rp657.587. Sedangkan untuk yang berusia di bawah 10 tahun, akan dikenakan tarif masuk sebesar $27 atau Rp394.552.Harga tersebut termasuk ke dalam premi sebesar Rp1.000. Pengunjung juga akan mendapatkan audio visual dan kartu parkir.Bagi yang hendak mengunjungi Candi Borobudur siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Meski saat ini harga tiket masih Rp50 ribu, direncanakan tiket masuk Candi Borobudur akan naik.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan harga tiket masuk untuk wisata lokal akan naik menjadi Rp750.000. Sedangkan untuk wisman 100 dollar AS atau sekitar Rp1,4 juta.“Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5000 rupiah saja,” tulis Luhut di akun Instagram milikinya seperti dilihat Medcom.id, Minggu, 5 Juni 2022.Selain itu, akan ada pembatasan jumlah pengunjung. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dibatasi 1.200 orang per hari.Luhut menjelaskan kenaikan tarif dan pembatasan pengunjung ini untuk menjaga kelestariankelestarian kekayaan sejarah dan budaya. Selain itu, pengunjung juga harus menggunakan tour guide.“Semua turis juga nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur, ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini,” jelasnya.