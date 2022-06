Muhidin Mohamad Said Alami Black Out Saat Terjatuh di Rapur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said terjatuh usai menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dia disebut mengalami black out sebelum terjatuh."Izin Pak Muhidin tadi black out sebentar dan jatuh," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar kepada Medcom.id, Kamis, 30 Juni 2022.Dia menyampaikan Muhidin bisa berdiri kembali setelah terjatuh. Informasi dari tim kesehatan Setjen DPR, politikus Partai Golkar itu mengalami hipertensi Indra menyampaikan Muhidin tengah diobservasi tim kesehatan Setjen DPR. Pemeriksaan lebih lanjut tengah dilakukan."Saat ini sudah diobservasi lebih lanjut oleh klinik kami. Dan, untuk memastikan tentu harus dengan MCU (medical check up)," ujar dia.Muhidin terjatuh dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang V Tahun 2021-2022. Dia terjatuh usai menyampaikan laporan Rancangan APBN 2023.Pantauan Medcom.id, Muhidin awalnya menyampaikan laporan kerja Banggar dalam penyusunan RAPBN 2023. Penyampaian laporan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.Muhidin menyampaikan laporan selama 22 menit. Dia pun menyerahkan laporan ke pimpinan DPR pada pukul 10.22 WIB.Setelah melakukan sesi foto dan menyampaikan salam ke pimpinan DPR, posisi badan Said oleng dan memegang meja. Said langsung terjatuh di depan meja pimpinan.