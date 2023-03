Menkes: WHO Banyak Berkontribusi untuk Kesehatan di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada usianya yang menginjak 75 tahun banyak berkontribusi untuk kesehatan di Indonesia. Dia pun mengucapkan selamat kepada WHO yang kokoh berdiri sejak 1948."Sudah banyak kontribusi WHO untuk kesehatan Indonesia," kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023.Budi mengatakan Indonesia bergabung dengan WHO pada 1950 saat kondisi harapan hidup masyarakat Indonesia rata-rata sekitar 40 tahun. Saat ini rata-rata angka harapan hidup naik menjadi 72 tahun.“Ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, dan ini menunjukkan kontribusi yang luar biasa dari WHO kepada masyarakat Indonesia,” ujar dia.Menurut Budi, WHO yang menginjak usia 75 tahun pada 7 April 2023, selalu mendampingi masyarakat dan Pemerintah Indonesia, memberikan ide-ide baru, memberi masukan untuk program-program kesehatan di Indonesia, terutama bagi kesehatan masyarakat.Menkes mengatakan pengalaman pandemi covid-19 adalah kesempatan besar untuk bisa memperbaiki kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan Indonesia.Pemerintah Indonesia menyiapkan enam transformasi kesehatan, yakni transformasi kesehatan di bidang pelayanan primer, bidang pelayanan sekunder, sistem tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.“Kami mendapat dukungan yang kuat dari WHO untuk melakukan transformasi,” ujar dia.Menkes menambahkan terdapat prinsip keadilan dan prinsip pemerataan dalam layanan kesehatan. "Artinya semua kalangan, siapapun, di manapun, dan kapan pun berhak mendapatkan hak dasar khususnya kesehatan," kata dia.