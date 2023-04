One Way Arus Balik Diberlakukan, Ini Jadwal dan Hal yang Pemudik Harus Tahu

Senin, 24 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)

Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri dan Jasa Marga memberlakukan sistem jalur satu arah atau one way untuk arus balik mudik Lebaran 2023. NTMC Polri melalui media sosialnya juga memberikan sejumlah imbauan bagi pemudik yang akan mengikuti one way arus balik.Arus balik mudik Lebaran 2023 sudah dimulai. Pembersihan jalur one way arus balik periode 1 dimulai pada Senin, 24 April 2023 pukul 12.00 WIB. Pembukaan rekayasa lalu lintas ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB sampai selesai / situasional.One way diberlakukan mulai dari KM 414 GT Kalikangkung sampai KM 70 GT Cikampek. Berikut jadwal pemberlakuan one way periode 1 selengkapnya:Sementara itu, Korlantas Polri menyebutkan bahwa ganjil-genap tetap berlaku. Untuk itu, pemudik yang akan mengikuti jalur one way diharapkan untuk menyesuaikan tanggal perjalanan dan nomor kendaraan.Ganjil-genap berlaku mulai dari KM 414 GT Kalikangkung sampai KM 47 Karawang Barat. Adapun jadwal ganjil-genap arus balik periode 1 adalah sebagai berikut:- Senin, 24 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)- Selasa, 25 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)- Rabu, 26 April 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)Lebih lanjut, NTMC Polri melalui akun Instagramnya @ntmc_polri juga mengimbau pemudik pemudik yang akan mengikuti one way arus balik untuk memperhatikan hal-hal berikut:1. Pastikan keadaan kendaraan layak jalan.2. Pengemudi sehat jasmani, rohani, dan tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk.3. Pengemudi dilarang berhenti di bahu jalan, kecuali keadaan darurat.4. Pengemudi dilarang pindah jalur saat pelaksanaan one way.5. Pengemudi dilarang pindah jalur secara tiba-tiba.6. Pengemudi diharuskan mematuhi batas kecepatan.7. Pengemudi diharuskan mematuhi perambuan dan arahan petugas.8. Tidak menggunakan rest area selama lebih dari 30 menit.9. Pengguna jalur one way hanya untuk tujuan Jakarta.10. Pastikan saldo e-toll cukup.11. Pastikan BBM terisi penuh.12. Sediakan perbekalan lainnya yang cukup.