Ferdy Sambo Divonis Mati, Sang Anak Unggah Pesan Valentine di Medsos

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) memutuskan memvonis terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Senin, 13 Februari 2023.Putusan vonis mati tersebut mewarnai kebahagiaan Valentine's Day atau hari kasih sayang yang sedang dirayakan oleh sang anak Trisha Eugelinca.Di hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 Februari, Trisha pun membagikan pesan 'hari kasih sayang' di momen sang Ayah yang baru saja divonis hukuman mati."You will be the happiest person, soon (Kamu akan menjadi orang paling bahagia, segera)," tulis Trisha via Instagram Stories @trishaeas, Selasa, 14 Februari 2023."I hope we all will. Happy val's day (Aku harap kita semua juga akan [bahagia]. Selamat hari Valentine," lanjutnya.Sebelumnya, Trisha juga merespons putusan vonis mati Ferdy Sambo di akun TikTok miliknya.Lewat akun @troasang, Trisha mengunggah slide foto bertuliskan I Love You, yang berisikan momen-momen kebersamaan dirinya bersama kedua orangtuanya.Dalam unggahan tersebut, Trisha juga menggunakan backsound lagu Sempurna milik Andra and the BackBone. Tak lupa, Trisha juga menuliskan caption singkat sederhana dan menyentuh yang menyebutkan bahwa dirinya selalu bangga telah menjadi anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.“And im so proud to be ur daughter, always, (Aku bangga menjadi anakmu. Selalu),” tulis Trisha melalui akun Tiktoknya.