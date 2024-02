Tak Sebut Nama, Ahok Bongkar Sosok Berkuasa yang Membuatnya Masuk Penjara

Adri Prima • 08 Februari 2024 12:39



Jakarta: Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar sosok berkuasa yang menjebloskannya ke penjara pada tahun 2017 silam akibat kasus penistaan agama. Hal tersebut ia ungkapkan kepada pendukung Ganjar-Mahfud via online. Awalnya, Ahok menjelaskan kenapa dirinya tidak berada satu kubu dengan presiden Jokowi yang berada di pihak Prabowo-Gibran. Ia mengaku diiming-imingi jabatan menjadi Dirut Pertamina dan menteri oleh seseorang jika bergabung ke pihak Prabowo-Gibran. "Saya ditawarkan jadi Dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia bilang, begitu menang, Maret ini reshuffle saya diangkat jadi menteri," kata Ahok. Namun Ahok menolak tawaran itu. Ia bahkan memilih melepas jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina dan mendeklarasikan diri mendukung Ganjar-Mahfud. Menurut Ahok, ia harus ikut berjuang agar Ganjar tidak kalah dalam kontestasi Pilpres. "Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight kemenangan Ganjar. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong, all out berjuang buat dia," ujar Ahok. Sosok yang memenjarakan Ahok Lebih lanjut, Ahok juga menyebut sosok berkuasa tersebut mengingatkan soal jasa Jokowi terhadap Ahok karena telah mengangkat derajatnya dari seorang mantan napi menjadi Komisaris Utama Pertamina. Menanggapi pernyataan itu, Ahok membalas kalau sosok yang mengangkatnya jadi komisaris dan orang yang memenjarakannya tahun 2017 merupakan sosok yang sama. Ciri-ciri lain yang diungkap Ahok adalah sosok tersebut sudah keluar dari PDIP. "Saya nggak usah sebut namanya, yang udah keluar dari PDIP. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh napi dijadikan komut. Saya bilang, saya dijadikan napi oleh siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh," pungkas Ahok.