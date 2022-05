Tak Cuma Puasa 6 Hari, Ini 4 Amalan Sunah pada Bulan Syawal

1. Puasa Senin dan Kamis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Menikah

3. Silaturahmi

4. Iktikaf

(SUR)

Jakarta: Umat Islam merayakan Syawal, bulan kemenangan dan yang dimuliakan, setelah beribadah sepanjang Ramadan. Banyak amalan yang bisa dilaksanakan pada bulan ini, salah satunya puasa Syawal 6 hari.Diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:"Siapa saja yang berpuasa selama Ramadhan kemudian diikuti enam hari saat Syawal maka seperti berpuasa seumur hidup."Selain puasa Syawal, sejumlah amalan sunah yang dapat dilaksanakan pada Ramadan untuk melengkapi ibadah setelah Ramadan. Berikut beberapa di antaranya:Puasa sunah Senin dan Kamis saat Syawal sangat dianjurkan. Namun, perkara ini lebih baik dilaksanakan setelah melunasi utang puasa bulan Ramadhan.Diceritakan oleh Aisyah RA, Rasulullah SAW biasa menjalankan Puasa Senin Kamis. Hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagai berikut:"Aisyah (semoga Allah SWT rida kepadamu) menceritakan, "Rasulullah SAW biasa puasa pada hari Senin dan Kamis."Melaksanakan pernikahan pada Syawal merupakan sebuah kegiatan yang mampu memberikan kebaikan yang berlimpah. Dalam hadis Muslim, An Nasa’I, Aisyah RA meriwayatkan:“Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku?”Hal ini yang melandasi bahwa menikah di bulan Syawal menjadi sunah karena Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal.Bulan Syawal merupakan bulan penuh pengampunan dari Allah SWT, bulan dimana umat muslim saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Bersilaturahmi merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Syawal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Maukah kalian Saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiayaimu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu."Baca: Lengkap, Ini Bacaan Niat Puasa Syawal dan Waktu Melaksanakannya Melaksanakan ibadah iktikaf bukan hanya pada bulan Ramadan. Iktikaf juga bisa dilakukan pada bulan Syawal . Sama dengan iktikaf Ramadan, beberapa amalan atau ibadah yang bisa dilakukan saat iktikaf seperti salat sunah, berzikir, dan membaca Al-Quran.Pelaksanaan iktikaf hanya dilakukan saat malam hari saja. Ada juga yang benar-benar melaksanakan seharian penuh tanpa keluar masjid, kecuali untuk makan.Artikel ini telah tayang di Oase.id dengan judul: Ini 4 Amalan Sunah di Bulan Syawal, Jangan Terlewat!