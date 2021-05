1.141 Personel Diterjunkan Amankan Aksi Solidaritas Palestina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 1.141 personel pengamanan dikerahkan untuk mengamankan aksi solidaritas bagi Palestina . Petugas disebar ke sejumlah titik.“Pengamanan di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) 905 personel, di (kantor) PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa Jakarta) 236 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Selasa, 18 Mei 2021.Permohonan aksi solidaritas diajukan sejumlah organisasi. Seperti, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang akan mendatangi Kedutaan Besar AS. Kemudian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal mendatangi Kedutaan Besar AS dan Kantor PBB di Jakarta.“Kita harus amankan di daerah Bundaran HI (Hotel Indonesia),” ujar Yusri.(Baca: Indonesia Minta OKI Upayakan Gencatan Senjata Palestina-Israel Sementara itu, pengamanan lalu lintas di Ibu Kota situasional. Namun, personel disiapkan untuk mengurai kemacetan.“Termasuk di Istana (Negara, Jakarta Pusat),” tutur dia.Sejumlah organisasi menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Salah satunya KSPI yang menggelar aksi di Kantor PBB dan Kedutaan Besar AS di Jakarta.“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas buruh Indonesia untuk rakyat Palestina,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.(REN)