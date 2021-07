Catat! Ini Patokan Harga 11 Obat yang Selalu Digunakan Saat Pandemi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunawan Sadikin meneken Keputusan Menkes (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 pada Jumat, 2 Juli 2021. Kepmenkes itu mengatur harga eceran tertinggi (HET) obat selama pandemi covid-19 "Jadi, ada 11 obat yang sering digunakan dalam masa pandemi covid-19 ini kita sudah atur harga eceran tertingginya," kata Budi dalam konferensi pers daring, Sabtu, 3 Juli 2021.Menurut dia, pemerintah akan menindak tegas penjual 11 obat-obatan di atas harga batas yang ditentukan. Dia meminta seluruh produsen dan distributor mematuhi aturan ini.Baca: Rerie: Pandemi Covid-19 Telah Menata Ulang Kehidupan "Negara hadir untuk rakyat. Saya tegaskan di sini seperti arahan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan). Saya sangat tegaskan di sini agar dipatuhi," ujar Budi.Aturan ini membatasi harga jual tertinggi yang dipasarkan di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, atau klinik. Keputusan HET berlaku di seluruh Indonesia.Berikut 11 obat yang diatur harga penjualannya:1. Favipiravir 200 mg tablet Rp22.500;2. Remdesivir 100 mg injeksi per vial Rp510 ribu;3. Oseltamivir 75 mg per kapsul Rp26 ribu;4. Intravenous Immunoglobulin 5 persen 50 ml unfus per vial Rp3.262.300;5. Intravenous Immunoglobulin 10 persen 25 ml infus per vial Rp3.965.000;6. Intravenous Immunoglobulin 10 persen 50 ml infus per vial Rp6.174.900;7. Ivermectin 12 mg per tablet Rp7.500;8. Tocilizumab 400 mg/20 ml infus per vial Rp5.710.600;9. Tocilizumab 80 mg/4 ml infus per vial Rp1.162.200;10. Azithromycin 500 mg per tablet Rp1.700; dan11. Azithromycin 500 mg infus per vial Rp95.400.(OGI)