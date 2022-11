Video Kebaya Merah Dijual Rp750 Ribu, Begini Cara Transaksinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pelaku sudah memproduksi 92 video

Jakarta: Kedua pemeran video mesum kebaya merah telah ditangkap. Pemeran pria, ACS, warga Surabaya, dan pemeran wanita Kebaya Merah , AH, warga Malang itu, telah ditetapkan sebagai tersangka.Video yang sempat viral di media sosial tersebut memang secara sengaja mereka buat berdasarkan permintaan atau pesanan calon pembeli.Oleh pelaku, video porno tematik tersebut dijual dengan harga Rp750 ribu kepada calon pembeli.Cara bertransaksi tersangka dengan para calon pembeli melalui transfer bank. Kemudian tersangka mengirimkan link khusus untuk akses ke Telegram.Tersangka pemeran video mesum kebaya merah mengaku sebagai sepasang kekasih, ACS dan AH diketahui telah membuat sebanyak 92 video porno. Salah satunya berjudul three in one alias 3 lawan 1."Apakah ada pemeran lain dari 92 video itu, kami masih mendalaminya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Farman, di Mapolda Jatim, Selasa, 8 November 2022.Farman menduga ada lakon lain selain ACS dan AH. Pasalnya dari 92 video itu, ada berbagai macam judul. Salah satunya berjudul three in one (3 in 1), alias satu lawan tiga."Judul videonya banyak dan macam-macam. Ada yang judul 1 lawan 3 dan lain sebagainya. Apakah ada pemeran lain, masih kita dalami," ucapnya.Menurut Farman, 92 video itu disimpan pelaku dalam hard disk milik AH, pemeran perempuan dalam video kebaya merah. Selain video, juga ditemukan foto-foto telanjang AH."Seluruh video itu, merupakan pesanan yang diterima AH via media sosial. Polisi kini tengah menelusuri siapa pemesan video tersebut," ujarnya.