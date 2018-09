Sukses Pengamanan Asian Games Diapresiasi

Kesuksesan aparat keamanan menjaga Asian Games 2018 tetap kondusif diapresiasi. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni melihat Polri dan TNI telah optimal menjaga keamanan perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu.“Ketiadaan terorisme, kerusuhan, hingga asap, membuktikan kinerja aparat keamanan optimal," kata Sahroni, melalui keterangan tertulis, Senin, 3 September 2018.Sahroni berharap keamanan Indonesia tak hanya berlangsung saat Asian Games, namun juga di agenda besar lain seperti International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings yang akan berlangsung di Bali Oktober mendatang. Selain itu, Indonesia juga akan memasuki pesta demokrasi, yakni Pemilu Serentak 2019.Sahroni turut mengapresiasi prestasi Indonesia di Asian Games, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi. Indonesia mampu bercokol di peringkat keempat dengan raihan 31 medali emas.Politisi NasDem ini menilai ajang Asian Games membuktikan bahwa olahraga bisa mempersatukan semua elemen. Ia berharap sinergisitas dan persatuan yang muncul dari 'Energy of Asia' ini akan berlangsung terus menjadi 'Energy of Indonesia' hingga masa mendatang.(UWA)