Forum U20 Hasilkan 3 Pernyataan untuk Dibawa ke KTT G20

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta: Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Urban Summit 20 (U20) telah menghasilkan tiga komunike atau rekomendasi, yaitu terkait isu investasi di bidang kesehatan dan perumahan, transisi energi, serta pendidikan.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk bersama memperhatikan permasalahan isu strategis prioritas.“Kita semua paham bahwa dalam dua tahun lebih ini ada pandemi. Kita harus pulih dan bangkit lebih kuat, kita harus bangkit lebih cepat. Itu semua akan diajukan ke dalam tiga isu untuk didiskusikan. Dan kemudian kita menghadapi dunia yang mengalami tekanan luar biasa karena pembangunan ekonomi kita," kata Anies.Terkait komunike yang pertama, yaitu investasi di bidang kesehatan dan perumahan, Anies mengatakan percepatan investasi di dua bidang itu diperlukan demi pemulihan ekonomi."Dalam diskusi tadi disampaikan pentingnya memanfaatkan recovery ini untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, yang lebih beri kesempatan yang setara bagi semua," ucap Anies.Mengenai komunike kedua, yaitu pengadopsian pendekatan berkelanjutan, khususnya di dalam transisi pemanfaatan energi di dalam pemanfaatan mobilitas penduduk dalam kawasan urban. Kemudian komunike ketiga yakni pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan pada masa depan.Selain itu, delegasi KTT U20 juga menyoroti ancaman krisis di berbagai negara akibat melonjaknya harga minyak dan energi."Dalam percakapan tadi juga, concern yang disampaikan makin hari kita di ambang krisis terkait dengan tingginya harga minyak, tingginya harga energi, makanan, dan itu berdampak, dirasakan banyak negara, dan tadi disampaikan untuk penting bagi kita semua untuk mulai antisipasi dan disampaikan ke level G20," kata Anies.KTT U20 diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada 30-31 Agustus 2022. U20 merupakan bagian dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022.KTT U20 Tahun 2022 dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; Executive Director, C40, U20 Co-convener, Mark Watts; serta Secretary General, UCLG, U20 Co-convener Emilia Saiz.KTT U20 menjadi puncak dari forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini dan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota U20 untuk berkumpul, memperkuat kolaborasi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.Untuk mendukung KTT U20, turut diselenggarakan kegiatan Jakarta City Tour pada 29 Agustus 2022. Peserta berangkat dari Hotel Fairmont menuju Stasiun MRT Senayan, Halte CSW, Terowongan Kendal, dan menikmati matahari tenggelam di atas kapal Phinisi, yang merupakan salah satu cultural heritage dari Indonesia.Selain itu diselenggarakan tiga acara pendukung yang berlangsung secara paralel pada 30 Agustus 2022, di Hotel Fairmont Jakarta dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:1. “International Symposium Catalyzing Economic Recovery through Urban Regeneration”, diselenggarakan bersama World Bank.2. “High Level Talk-show: Service innovation in GBV prevention and response as part of inclusive social recoveries in DKI Jakarta”, diselenggarakan bersama United Nations Development Programme (UNDP).3. “Digital Governance in Accelerating Sustainable Development and Climate Resiliency”, diselenggarakan bersama dengan Smart Change Project & UCLG ASPAC.4. “Urban Infrastructure for Circular Economy and a Just Transition,” diselenggarakan bersama dengan Global Solutions Initiative.5. “Enabling Cities, Caring Cities”, diselenggarakan oleh The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).Sementara pada acara utama berlangsung Diskusi Pleno oleh para pemimpin kota. Diskusi Pleno pertama membahas “Riding the waves of disruption towards a people-driven future: Fortifying cities’ human capital for the post-pandemic age”. Dan Pleno kedua yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta membahas “Cities for all, cities for the future: Achieving inclusive and sustainable housing, mobility, and energy in urban areas”.Pada hari kedua, 31 Agustus 2022, diselenggarakan Upacara Serah Terima U20 Communique oleh U20 Co-chair Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Presidensi G20.Pertemuan KTT U20 menyatukan para wali kota keanggotaan G20 dalam suatu kerangka kerja sama dan melaporkan hasil diskusi para pemimpin negara. Kontribusi yang dihasilkan dari U20 dibagikan dalam forum Presidensi G20 dan kepada para Kepala Negara G20, guna meningkatkan peran kota sebagai pemimpin ekonomi dan politik global.