Guntur Romli akan Polisikan Balik Pelapornya

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli akan melaporkan balik Koordinator Bela Islam (Korlabi) ke polisi. Guntur dilaporkan Korlabi dengan tuduhan menista agama."Karena laporan itu saya akan melaporkan balik karena itu mencemarkan nama baik saya. Saya dituduh menista agama," kata Guntur di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Desember 2018.Guntur merasa tak pernah menyinggung soal agama dalam akun media sosial (facebook) miliknya. Ia juga merasa tak pernah menyinggung kelompok tertentu.Guntur mengatakan ada tiga pihak yang hendak ia laporkan ke Bareskrim. Pertama, atas nama Benny Haris Nainggolan. Benny merupakan nama pelapor Guntur dari Korlabi yang tercatat di Bareskrim.Guntur juga ingin melaporkan Kadiv Hukum Persaudaraan Alumni 212 Damai Hari Lubis. "Kemudian ketiga, Novel Bamukmin."Menurut Guntur, Benny telah mencemarkan nama baiknya. Sementara, Damai dan Novel Bamukmin dilaporkan lantaran diduga telah merubah status facebook Guntur dan menyebarkannya ke media.Guntur merasa ada sejumlah unggahannya di facebook yang dipelintir Novel. Misalnya, soal pernyataan 'agama monaslimin', dan 'salat setahun sekali'."Saya enggak pernah menyebut itu. Jadi itu memalsukan status saya dan saya juga akan melaporkan tiga orang itu," ungkap Guntur.Guntur menyebut pelaporan terhadap tiga orang itu akan dilakukan Senin, 17 Desember 2018. Guntur sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya."Seperti berita-berita di medsos, media online. Karena ada beberapa keterangan pelapor, Damai lubis dan Novel, mereka menyebut saya menista agama," tegasnya.Sebelumnya, Guntur dilaporkan oleh Korlabi ke Bareskrim Polri terkait status facebooknya yang dianggap menista agama. Laporan diterima dengan nomor STTL/1305/XII/2018/BARESKRIM. Guntur Romli dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan agama dengan Pasal 156 KUHP juncto Pasal 156 Huruf (a) KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.Berikut isi status facebook Guntur Romli yang diperkarakan:Jamaah MonasliminDengar-dengar ada aliran baruJamaah MonasliminNabinya HulaihiTuhannya subenahu watuuloIbadahnya setahun sekali di MonasUmatnya 11 juta kesurupan(JMS)