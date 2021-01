Keren, Presenter Metro TV Menang Penghargaan Asian Television Awards

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kabar gembira datang bagi keluarga besar Media Group . Presenter Metro TV , Ade Mulya, berhasil memenangi penghargaan Asian Television Awards 2020, Jumat 15 Januari 2021.Ade memenangi kategori Best Current Affairs Presenter pada acara yang digelar daring di Singapura. Program The Nation yang tayang di Metro TV membawa Ade meraih penghargaan tersebut.Ia menjelaskan The Nation merupakan program yang diusulkannya tayang di Metro TV. Program itu bertujuan mengangkat dinamika bangsa dari seluruh penjuru negeri."Saya sangat mengapresiasi penghargaan ini. Terima kasih banyak untuk istri dan putri saya dan tim terhebat yang pernah saya punya di The Nation Metro Tv," kata Ade Mulya.Pada Asian Television Awards edisi ke-25 ini, Ade bersaing dengan presenter tenar di Asia. Di antaranya Liu Xin (Tiongkok), Anand Narasimhan (India), dan Hu Wan-Ling (Taiwan).Selain Ade Mulya, Metro TV pun mengirimkan perwakilan lain di Asian Television Awards 2020. Dia adalah Zilvia Iskandar yang masuk nominasi kategori Best News Presenter or Anchor.(ACF)