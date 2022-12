Indonesia Tech Summit 2022 Dibuka Sandiaga Uno, Ini Tema yang Dibahas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia Tech Summit 2022 mengusung tema "Roadmap to 2 Million IT Professionals" sukses terselenggara, Sabtu, 10 Desember 2022 di K-Link Tower, Jakarta Selatan.Kegiatan yang digagas oleh Practicum Indonesia ini secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno dan turut menghadirkan 15 pembicara ahli di bidang teknologi dan digital dari berbagai institusi baik Pemerintahan, swasta dan juga akademik.Chairman Indonesia Tech Summit 2022, Putra Nasution yang juga merupakan Marketing Director of Practicum Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia Tech Summit 2022 dilaksanakan sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan pemanfaatan digital "Pemerintah Indonesia menyusun Digital Indonesia Roadmap 2021-2024 lalu untuk mendukung Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Dalam roadmap tersebut, ada empat pilar utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Putra Nasution."Indonesia Tech Summit 2022 ini merupakan upaya kami untuk membantu dalam merealisasikan misi Pemerintah Indonesia tersebut melalui gerakan Angkalima (Angkatan Kerja Teknologi Indonesia Emas) yang kami inisiasi,” lanjutnya.Practicum juga mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas sebagai komponen utama dalam Revolusi Industri 4.0 Dalam kegiatan ini ada tiga topik diskusi antara lain, Pentingnya Transformasi Digital dalam Industri di Indonesia, Solusi Bagaimana Mengembangkan Keterampilan, serta Bagaimana Berkarir di Bidang IT dengan Perkembangan yang Cepat, Gaji Tinggi, dan Prospek Karir yang Cerah.Practicum sendiri merupakan IT online bootcamp yang hadir di Indonesia sejak 2022. Berorientasi pada praktik, mereka menyediakan platform dan metode pembelajaran interaktif dalam bidang Web Developer, Data Analyst, dan Data Scientist, yang diharapkan menciptakan lulusan kompetitif."Bukan hanya kemajuan dan kemampuan setiap individu yang hendak berkarir di bidang IT, tapi Practicum berharap hadirnya metode dan kurikulum pembelajaran dengan standar internasional ini juga dapat menjawab kebutuhan nasional akan tenaga kerja digital yang juga mampu bersaing di kancah global, serta berkontribusi pada bidang teknologi,” tutup Putra.