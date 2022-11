Ini Dia 6 Kategori Penghargaan di People of the Year Metro TV 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Metro TV kembali menggelar ajang penghargaan untuk putra-putri terbaik bangsa yang mengukir prestasi sepanjang tahun 2022 lewat ajang People of the Year (POTY) Metro TV 2022 yang selalu diperingati setiap tanggal 25 November.Tema HUT Metro TV yang ke 22 tahun ini adalah Bangkit Bergerak Bersama. Genap 3 windu sudah era reformasi bergulir, namun visi kebangsaan belum kokoh benar. Fondasi 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan lagi menjadi perdebatan. Seharusnya kekuatan 4 pilar inilah yang melandasi Indonesia untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045.Para peraih penghargaan di ajang POTY Metro TV adalah mereka yang memiliki kontribusi besar, menjadi tokoh panutan, serta memberikan keteladanan bagi Indonesia.News Reseacrh Center Media Group Network menggarap hajatan POTY dari mulai menyusun konsep, menentukan metodologi, menentukan kategori dan sub kategori yang meraih penghargaan sejak Juli 2022 lalu.Parameter kuantitatif dan kualitatif disusun untuk menjaga obyketivitas dan selaras dengan kebijakan editorial Metro TV sebagai televisi dengan jargon: knowledge to elevate.Tahun ini, Metro TV memberikan anugerah penghargaan untuk enam kategori:Penghargaan ini dianugerahkan kepada Gubernur definitif selama 2 tahun terakhir, termasuk bagi mereka yang masa jabatannya telah berakhir.Penilaian kinerja Gubernur berdasarkan data per September 2021-September 2022.Adapun kriteria khusus yang jadi penilaian antara lain; kebijakan daerah yang yang sejalan dengan pemerintah pusat. Lalu menyelaraskan antara kebijakan kesehatan dan lingkungan, ekonomi, e-gov, dan pendidikan daerah, serta mampu mengkoordinasikan kebijakan semua daerah di bawahnya dengan baik.Pada kategori ini, News Research Center memberikan penghargaan untuk sub kategori sebagai berikut:- Governor of the Year for Inclusive Economic Growth- Governor of the Year for Education & Empowerment- Governor of the Year for Health & Environment- Governor of the Year for E-Government & Digital InnovationKategori CEO of the Year diperuntukkan bagi pemimpin perusahaan publik yang berhasil menjalankan tata kelola bisnis perusahaannya dalam upaya menjadi market leader tanpa meninggalkan tanggung jawab perusahaan untuk misi sosial di masyarakat.Metro TV menyelaraskan data dari Bursa Efek Indonesia dimana tercatat ada 769 perusahaan publik yang tercatat dalam perdagangan saham.Data dari BEI menyebutkan ada 45 perusahaan yang memiliki prestasi tertinggi yang memiliki likuiditas saham dan memiliki fundamental yang kuat sebagai perusahaan publik.Setelah itu, News Research Center Media Group Network mengelompokkan perusahaan berdasarkan 3 sektor usaha: energi, keuangan, dan industri sektor lain-lain.Mereka yang lolos ke babak berikutnya adalah perusahaan yang membukukan laba bersih positif dalam setahun terakhir. Dari sana terjaring 24 perusahaan, dimana masing-masing sektor diambil 8 perusahaan terbaik.Person of the Year adalah penghargaan kepada tokoh baik penyelenggara negara, tokoh masyarakat baik ormas maupun organisasi profesi yang sepak terjangnya selama setahun terakhir memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara.Kriteria Person of the Year:- Sepak terjanyanya mewarnai pemberitaan di media mainstream maupun sosial media.- Terobosannya memberikan dampak dan pengaruh di tingkat nasional pun pengaruh Indonesia di tingkat internasional- Selaras dengan jargon HUT Metro TV, tindakan dan aktivitasnya selalu mengajak untuk bangkit bergerak bersama.- Memberikan keteladaan khususnya bagi generasi muda.- Tokoh dimaksud belum pernah menerima anugerah penghargaan pada ajang People of The Year Metro TV pada tahun sebelumnya.- Tokoh dimaksud, bukanlah jabatan presiden, wakil presiden, ataupun juru bicara instansi tertentu.- Tokoh yang dimaksud bukanlah gubernur, karena gubernur sudah dimasukkan dalam kategori tersendiri.Metro TV menilai 12 tokoh di bawah layak untuk dinominasikan sebagai Person of the Year. Mereka adalah:1. Jenderal TNI Andika Perkasa2. Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR3. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM4. Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG5. Erick Thohir, Menteri BUMN6. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN7. Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Investasi8. Mahfud MD, Menko Polhukam9. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina10. Nurul Taufiqu Rochman, Peneliti Nano Teknologi LIPI11. Perry Warjiyo, Gubernur BI12. Zainudian Amali, Menteri Pemuda dan Olah Raga.Kategori ini ditujukan untuk perusahaan ataupun organisasi yang memiliki kegiatan sosial dalam meningkatkan pendapatan finansial, mempertimbangkan aspek sosial bagi masyarakat kelas ekonomi bawah.Kriterianya antara lain konsistensi dalam bentuk kegiatan mnimal sampai Juli 2022, produk asli anak bangsa yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, bukan merupakan yayasan amal, memiliki akun media sosial, serta aktivtasnya tidak menimbulkan kontroversi.News Research Center MGN (NRC) melakukan penelitian verikasi administrative dan verifikasi faktual untuk menjaring data melalui berbagai sumber dengan kata kunci socio enterprise.Ditemukanlah 24 socio enterprise yang memenuhi kriteria di atas.Kategori ini untuk perseorangan atau kelompok yang berkontribusi langsung untuk menghasilkan sebuah produk inovasi yang memiliki prospek untuk memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat.Harapan kami agar nantinya produk inovasi ini bisa dilirik oleh investor sehingga bisa diproduksi secara masif.Dari data yang dihimpun melalui Business Innovation Center, BRIN, 10 Perguruan tinggi ternama, NRC berhasil menjaring sebanyak 122 innovasi yang sudah terverikasi.Setelah itu juri menyeleksi jenis inovasi yang memiliki relevansi dengan situasi kekinian, yakni dalam konteks krisis pangan, energi, teknologi informatika dan Kesehatan.Setelah itu, beberapa inovasi yang telah aplikatif kami anggap sudah memiliki hubungan industrial kami singkirkan.Lewat seleksi ketat terpilih 24 inovasi yang layak dinominasikan. Dari total 24 inovasi dikelompokkan menjadi 4 sub kategori, yakni:1. Innovator of the Year for Food and Agriculture Technology2. Innovator of the Year for Sustainable Energy3. Innovator of the Year for Information Technology Development4. Innovator of the Year for Health and Aesthetic TechnologyPenghargaan ini diberikan kepada tokoh yang sepanjang hidupnya mewariskan terobosan yang memberikan dampak besar bagi bangsa dan negara dan bisa dirasakan hingga saat ini.Keteladaan menjadi kata kunci, dan jejak rekamnya pada bidang yang digelutinya telah menjadi ikon sepanjang hidupnya.Untuk kategori ini, sepenuhnya menjadi kebijakan editorial Metro TV dimana sang tokoh tetap konsisten dalam sikap dan tindakannya mengutamakan kebhinnekaan dan menjunjung pluralisme.