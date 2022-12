Polri: Stok Pangan Aman Jelang Tahun Baru 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan stok pangan menjelang Tahun Baru 2023 . Pembelian bahan pokok meningkat menjelang akhir tahun."Stok aman," kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada Medcom.id, Selasa, 27 Desember 2022.Whisnu membeberkan data stok pangan Desember 2022 yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Data ini merupakan stok atau pasokan indikatif barang kebutuhan pokok di pelaku usaha pangan atau pasar induk.Pertama, beras di Bulog tersedia 186.794 ton (stok). Sebanyak 80 ribu ton beras per bulan disalurkan ke Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), bencana alam, dan ASN daerah terpencil. Ketahanan pangannya diprediksi lebih kurang 2,5 bulan.Sedangkan, di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta terdapat 28.437 ton. Beras ini disalurkan 3.000 ton per hari. Stok ini disebut cukup memenuhi kebutuhan Jabodetabek.Kedua, gula pasir tersedia 1,14 juta ton. Dengan kebutuhan 260 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 4,4 bulan.Ketiga, minyak goreng tersedia 629,16 ribu ton. Dengan kebutuhan 422 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 1,49 bulan.Keempat, tepung terigu tersedia 986 ribu ton. Dengan kebutuhan 580 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 1,7 bulan.Kelima, ke kedelai tersedia 330 ribu ton. Dengan kebutuhan 248,6 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 1,33 bulanKeenam, daging sapi/kerbau tersedia 98 ribu ton. Dengan kebutuhan 38,92 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 2,5 bulan.Ke-7, daging ayam ras tersedia 414,09 ribu ton. Dengan kebutuhan 268,46 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 1,54 bulan.Ke-8, telur ayam ras tersedia 567,78 ribu ton. Dengan kebutuhan 446,38 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 1,3 bulan.Ke-9, bawang putih tersedia 109,30 ribu ton. Dengan kebutuhan 40 ribu ton per bulan. Ketahanan stok diprediksi lebih kurang 2,73 bulan.Ke-10, cabai tersedia 392,21 ton per hari (pantauan pasokan seminggu terakhir). Dengan kebutuhan pasokan normal 386 ton per hari. Terkait ketahanan stok, pasokan saat ini lebih banyak dari biasanya, yakni 1,61 persen di atas pasokan normal.Terakhir, bawang merah tersedia 568,53 ton per hari (pantauan pasokan seminggu terakhir). Dengan kebutuhan pasokan normal 605,50 ton per hari. Terkait ketahanan stok, pasokan saat ini lebih banyak dari biasanya, yakni 6,11 persen di atas pasokan normal.