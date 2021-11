Menkominfo: PeduliLindungi Powerful Mencegah Penularan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendorong masyarakat memasifkan penggunaan PeduliLindungi . Aplikasi tersebut dinilai bisa menjaga tren penanganan covid-19 yang membaik.“PeduliLindungi sangat powerful membantu kita mencegah tertular covid-19,” kata Johnny usai menghadiri People of The Year 2021 di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 24 November 2021.Johnny mengatakan PeduliLindungi berfungsi sebagai sarana tracing dan tracking covid-19. Dia berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan aplikasi itu.“Mari kita pakai aplikasi itu untuk menangkal pandemi covid-19. Nothing is impossible,” papar politikus Partai NasDem itu.Johnny menyebut fitur PeduliLindungi bakal terus ditambah. Salah satunya memungkinkan akses dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Tiongkok.Sementara itu, Johnny mengapresiasi penghargaan terhadap PeduliLindungi dalam People of The Year 2021 kategori Scientific Breakthrough Against Pandemic. Dia menilai dewan juri peka dengan pentingnya pemanfaatan teknologi.“Saya sangat berterima kasih kepada Metro TV dan dewan juri yang memperhatikan instrumen digital aplikasi PeduliLindungi,” tutur dia.Baca: PeduliLindungi Cegah Risiko Penularan Covid-19 di Tempat Umum