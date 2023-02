Harga BBM Vivo Naik, Revvo 90 Kini Dibanderol Rp13.710 Per Liter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga baru BBM Vivo per 1 Februari 2023:

Jakarta: Seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di Indonesia kompak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) mulai Rabu, 1 Februari 2023.Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina menaikkan harga dua jenis BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk di Jakarta, harga Pertamax Turbo menjadi Rp14.850 per liter. Naik Rp800 dari harga sebelumnya. Sedangkan Pertamina Dex naik Rp100 alias menjadi Rp16.850 per liter.Tak hanya pertemina, SPBU swasta Vivo yang selama ini cukup populer karena menawarkan harga yang kompetitif juga ikut-ikutan menaikkan harga BBM-nya.Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023, harga BBM VIVO paling bawah jenis Revvo 90 dibanderol Rp 13.710 naik Rp 1.910 dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp 11.800.Kemudian untuk jenis Revvo 92 dibanderol Rp 13.800 atau naik Rp 1.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp 12.800. Begitu juga Revvo 95 dijual dengan harga Rp 14.470 per liter.Revvo 90 (Ron 90): Rp13.710 per liter naik dari sebelumnya Rp11.800 per literRevvo 92 (Ron 92): Rp13.800 per liter naik dari sebelumya Rp12.800 per literRevvo 95 (Ron 95): Rp14.470 per liter naik dari sebelumya Rp13.600 per liter