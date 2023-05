Simak, Ini Rincian Biaya Umrah Tahun 2023

Biaya umrah di tahun 2023





Rincian biaya umrah untuk 1 orang

1. Paket umrah reguler

2. Paket umrah plus

3. Paket umrah VIP

Biaya umrah untuk 2 orang

Jakarta: Berangkat umrah merupakan salah satu ibadah yang didambakan oleh mayoritas umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.Bahkan, umat muslim rela menambung sejak lama demi bisa menyambangi tanah suci. Bagi kalian yang berencana untuk berangkat umrah di tahun ini, simak rincian biaya umroh tahun 2023.Besaran biaya umrah sebenarnya tergantung dengan travel penyedia umrah serta paket perjalanan yang diambil. Namun rata-rata durasi ibadah umrah yaitu 9-12 hari.Melansir dari beberapa sumber, biaya umrah terbaru di tahun 2023 yang sesuai standar Kemenag RI berkisar dari Rp24.000.000 hingga Rp28.000.000 per orang.Sedangkan biaya umrah untuk 1 orang di tahun 2023 dari biro umroh swasta biasanya dipatok sekitar Rp30.000.000 hingga Rp50.000.000 jutaan.Harga tersebut bergantung pada jenis paket dan fasilitas yang didapatkan. Namun semuanya memiliki kesamaan yang sudah jadi standar umrah. Sehingga biaya tersebut sudah termasuk akomodasi seperti hotel, tiket pesawat, transportasi, makanan serta fasilitas pendukung ibadah umrah.Namun patut diketahui bahwa biaya tersebut biasanya di luar momen khusus, misalnya harga paket umrah saat Ramadhan biasanya lebih tinggi lagi.Pada dasarnya, biaya umrah juga harus melihat jenis paket yang diambil. Biasanya paket yang disediakan oleh travel umrah terbagi dalam 3 jenis yaitu:Paket umrah ini yang paling standar yang mencakup biaya tiket penerbangan, menginap di hotel bintang 4, transportasi dan perlengkapan umrah. Untuk paket reguler ini biasanya dibanderol mulai Rp20 juta sampai Rp25 jutaan per orang.Paket umrah ini direkomendasikan untuk yang ingin berangkat secara berkelompok kecil, biasanya untuk satu keluarga sekaligus.Paket umrah plus memiliki fasilitas sama seperti reguler. Bedanya hotelnya lebih bagus atau berlokasi lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Biaya umroh untuk 1 orang di paket ini sekitar Rp28 juta hingga Rp35 juta.Umrah VIP kerap juga disebut umroh plus city tour karena ada tambahan fasilitas paket liburan seperti ke Turki atau Dubai. Biaya umroh untuk 1 orang jelas lebih mahal mulai dari Rp37 juta - 40 jutaan per orang.Dengan estimasi yang dijelaskan sebelumnya, maka perkiraan biaya umrah untuk 2 orang sekitar Rp58 juta secara umum. Kamu bisa menambahkannya asumsi kenaikan harga sekitar 3 persen per tahun sehingga biaya umroh untuk 2 orang mencapai Rp 60 juta di tahun 2023.