Presenter Metro TV Raih Penghargaan di Asian TV Awards 2021

Jakarta: Presenter Metro TV Ade Ade Mulya memenangkan Asian Television Awards (ATA) ke-25 kategori Best Current Affair Presenter. Ia menang melalui program The Nation.“Terima kasih Asian Television Awards atas kategori ini. Terima kasih Metro TV untuk kesempatan bagus untuk menciptakan program ini,” kata Ade dalam acara ATA ke-25 yang digelar daring, Jumat, 15 Januari 2021.Ia mengenang dua tahun lalu, ketika mempresentasikan ide baru untuk meliput isu terkini dari barat ke timur negara kepulauan ini. Sebagai jurnalis , dia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk bisa mengeksplor negara beserta orang-orang di Indonesia.“Namun, ini juga menantang sebenarnya. Jadi, saya benar-benar mengapresiasi penghargaan ini,” tambah dia.Tak lupa, Ade mengucapkan terima kasih pada istri, anak perempuan, dan tim The Nation Metro TV. Dukungan mereka membuat Ade mampu mengalahkan Liu Xin dari program The Point with Liu Xin (Tiongkok), Anand Narasimhan dari program The Right Stand (India), dan Hu Wan-Ling dari program News Observation (Taiwan).Selain Ade, presenter Zilvia Iskandar juga masuk dalam nominasi Best News Presenter/Anchor melalui program Primetime News. Namun, penghargaan tersebut disabet Daniel Laurel dari Filipina melalui program Businessworld Live.ATA adalah ajang penghargaan tahunan bagi program dan insan pertelevisian berprestasi di Asia. Acara ini pertama kali diadakan pada tahun 1995 dan selalu dilaksanakan di Singapura.(SUR)