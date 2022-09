Penjual Es di Madiun Jadi Tersangka Kasus Hacker Bjorka, Ini 5 Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. MAH tidak ditahan

2. Apa peran MAH?

3. Isi unggahan MAH di kanal Telegram 'Bjorkanizem'

Baca juga: KSP Dorong Peningkatan Keamanan Siber dengan Memaksimalkan Buatan Anak Negeri

4. Motif MAH cari keuntungan pribadi

5. Keluarga minta maaf

(RUL)

Jakarta: Pemuda asal Madiun berinisial MAH ditetapkan tersangka dalam kasus peretasan hacker Bjorka pada Jumat siang, 16 September 2022. Pemuda yang berprofesi sebagai penjual es itu kembali diciduk pihak kepolisian.Sebelumnya, MAH sempat ditangkap karena diduga merupakan sosok dibalik hacker Bjorka yang membocorkan data pribadi ke publik. Tetapi, pada Jumat pagi, pemuda 21 tahun itu dikembalikan ke keluarga.Namun hanya berselang beberapa jam usai kepulangannya, MAH hilang usai berpamitan menunaikan Salat Jumat. Hal tersebut disampaikan oleh ayah MAH, Jumato."Tadi pagi pulang. Terus siang tadi pamit ke luar rumah untuk shalat Jumat dan keperluan lain, namun hingga jelang malam ini belum kembali," ujar Jumato seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 17 September 2022.Ternyata MAH kembali dibawa ke Mabes Polri. Sumber di Polsek Dagangan, Kabupaten Madiun, ketika dikonfirmasi di Madiun, Jumat, mengatakan pemuda tersebut kembali dibawa petugas ke Mabes Polri pada Jumat siang untuk proses pendalaman kasus tersebut lebih lanjut.Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka MAH tidak ditahan. Juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana, mengatakan saat ini tim khusus (timsus) yang dibentuk pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap MAH.Lalu apa peran MAH dalam kasus peretasan yang dilakukan Bjorka? Menurut Ade, MAH berperan sebagai penyedia kanal (akun) Telegram dengan 'Bjorkanizem'. Akun tersebut digunakan untuk mengunggah konten milik Bjorka yang ada di website.Dari hasil pemeriksaan, tersangka MAH pernah mengunggah sebanyak tiga kali di akun telegram 'Bjorkanizem'. Unggahan pertama terjadi pada 8 September 2022 dengan tulisan 'stop being idiot.Kemudian, MAH kembali membuat unggahan konten dengan tulisan 'The next leak will come from the president of Indonesia'. Unggahan kedua ini dipamerkan hanya selang sehari dari unggahan pertama alias pada 9 September 2022.Terakhir, pada 10 September 2022, MAH mengunggah konten tulisan 'To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database soo'."Itu yang di-publish oleh tersangka,” jelas Ade.Motif tersangka membantu Bjorka adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ade mengatakan MAH ingin terkenal dan dapat uang dengan membantu hacker Bjorka.“Adapun motifnya membantu Bjorka agar terkenal dan dapat uang," tutur Ade.Dalam proses pemeriksaan MAH, Timsus juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya satu SIMCard seluler, dua unit ponsel milik tersangka dan satu KTP atas nama tersangka.Keluarga sudah mengetahui MAH telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Bjorka. Jumanto pun meminta maaf atas perbuatan anaknya tersebut."Kami mewakili keluarga memohon maaf kalau Agung ada salah. Mungkin, ketik-ketik terlalu atau tidak sengaja. Saya selaku perwakilan keluarga, mohon maaf kepada semuanya," ujar Jumanto.