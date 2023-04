Volume Kendaraan Tinggi, One Way Kalikangkung-Cikampek Dilanjutkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemberlakuan sistem one way dari kilometer (km) 414 gerbang tol Kalikangkung hingga km 72 Cikampek diperpanjang. Seyogianya, rekayasa lalu lintas itu rampung pada Senin, 24 April 2023, pukul 24.00 WIB."Perpanjangan one way diperkirakan akan berakhir pada Selasa, 25 April 2023, pukul 24.00 WIB karena volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah timur," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Lisye Octaviana dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 April 2023.Lisye mengatakan kebijakan itu diambil berdasarkan diskresi kepolisian. Sebab, polisi juga memprediksi lonjakan arus balik akan berlanjut."Saat ini juga masih diberlakukan contraflow dua lajur dari km 72 Cikampek ke km 47 jalan tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," ujar dia.Lisye menjelaskan perpanjangan one way akan tetap memerhatikan kondisi lapangan. Rekayasa itu berpotensi dilanjutkan bila masih ada peningkatan volume lalu lintas yang signifikan."Maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," jelas dia.Sementara itu, Lisye menyebut pengguna jalan dari Jakarta menuju arah timur atau Trans Jawa) akan dialihkan keluar di gerbang tol Cikampek km 72. Kemudian melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura."Sedangkan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung melalui jalan tol Cipularang masih berlaku normal," tutur dia.