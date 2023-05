Susun Strategi Transisi, Kemenkes Akhiri Kedaruratan Pandemi Covid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menyebut pemerintah sedang menyusun strategi transisi. Strategi tersebut digunakan mengakhiri status kedaruratan kesehatan akibat covid-19 di dalam negeri."Indonesia sebelumnya sudah bersiap bertransisi dari pandemi ke endemi dengan berkonsultasi dengan WHO (World Health Organization). WHO menyampaikan bahwa persiapan Indonesia dipandang baik dalam menghadapi transisi pandemi ke endemi," kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023. Kementerian Kesehatan , kata dia, menyambut baik keputusan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Organisasi tersebut mencabut status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) covid-19 pada Jumat, 5 Mei 2023.“Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah berjuang bersama sehingga penularan covid-19 Indonesia dapat terkendali, dan saat ini kita bersama-sama menuju pengakhiran kondisi kedaruratan,” ujarnya.Syahril mengatakan Kemenkes telah berkonsultasi dengan Dirjen WHO dan Tim WHO di Jenewa dan Indonesia untuk mempersiapkan transisi pandemi. Meski status kedaruratan dicabut, dia menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan.Masyarakat diimbau tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan. Upaya vaksinasi juga terus dijalankan terutama untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling berisiko.