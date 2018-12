Massa Reuni 212 Diklaim Mencapai 3 Juta Orang

Ketua Media Center Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengklaim reuni akbar 212 dihadiri jutaan orang. Peserta reuni akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat."Kami perkirakan yang hadir pada hari ini sebanyak tiga juta peserta, sama seperti tahun sebelumnya," ujar Novel seperti dilansir Antara, Minggu, 2 Desember 2018.Menurut Novel, para peserta dari penjuru daerah sudah berdatangan sehari sebelum berlangsungnya acara. Pihaknya menyediakan posko untuk tempat menginap peserta di sejumlah masjid yang ada di sekitar Monas."Ini merupakan momentum kebersamaan yang penuh dengan kedamaian," ucap Novel.Novel memastikan aksi reuni ini berbeda dengan aksi 212 sebelumnya. Aksi saat itu memiliki tujuan menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena dianggap melakukan penistaan agama."Sehingga pada waktu itu, kita fokus pada hal tersebut," kata Novel.Dia menyatakan aksi reuni sekarang merupakan ajang kebersamaan dan sangat penting dihadiri umat Islam. Hal itu juga berkaitan dengan komitmen umat Islam untuk menjaga Pilpres 2019 yang penuh dengan kedamaian.Aksi ini juga diklaim sebagai ajang wisata religi yang dapat dihadiri pemeluk agama manapun. Dia memastikan, tidak ada agenda politik dalam aksi ini."Tidak ada boleh bendera lain, selain bendera Merah Putih dan bendera Tauhid," pungkas dia.(JMS)