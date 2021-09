Positivity Rate Covid-19 Indonesia 6,36%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) menyebut positivity rate covid-19 di Indonesia sudah di bawah 10 persen per Rabu, 8 September 2021. Namun, masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap disiplin protokol kesehatan.“Angka positivity rate sudah mencapai 6,36 persen,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 8 September 2021Nadia mengatakan tren tersebut sudah cukup baik. Namun, belum mencapai standar aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 5 persen.Meski begitu, ada 16 provinsi yang positivity ratenya sudah di bawah 5 persen. Contohnya DKI Jakarta, Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.Sementara itu, Nadia menyebut tren penanganan covid-19 di Indonesia membaik. Hal itu terlihat dari jumlah kasus konfirmasi dan kematian yang menurun per hari ini.“Secara nasional terjadi penurunan kasus sebanyak 42 persen dibandingkan minggu sebelumnya,” kata dia.Nadia menyebut angka kematian juga menurun sebesar 29 persen dibandingkan dengan minggu lalu. Hal itu dibarengi dengan peningkatan tes polymerase chain reaction (PCR) dan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen dengan testing rate 3,07 orang per 1.000 penduduk per minggu.“Ini merupakan angka tiga kali lipat dibanding standar minimal WHO, yaitu satu orang di tes per 1.000 penduduk per minggu,” ujar Nadia.(Baca: Tren Kasus Covid-19 Membaik, Satgas Ingatkan Tak Euforia Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.