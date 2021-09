Polda Metro Uji Coba Bike To Work Selama 3 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polda Metro Jaya memperbolehkan masyarakat bekerja menggunakan sepeda atau bike to work selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3. Aturan ini tengah diuji coba."Untuk bike to work kita akan uji coba selama tiga hari ke depan, 7 September hingga 9 September 2021," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Selasa, 7 September 2021.Uji coba dilakukan untuk melihat pesepeda betul-betul orang yang bekerja. Kemudian, memastikan tidak ada pihak lain yang memanfaatkan bike to work untuk olahraga.Baca: Polda Metro Buka Peluang Bike to Work "Kalau memang menimbulkan kerumunan bisa saja kebijakan itu kita hentikan," ucapnya.Bike to work diperbolehkan setelah Polda Metro berdiskusi dengan komunitas pesepeda. Bersepeda untuk pekerja masih ditoleransi."Tapi, bike to sport masih dilarang melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin," ujar Sambodo.