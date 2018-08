Festival Jakarta Great Sale 2018 resmi dibuka pada hari ini, Minggu, 12 Agustus hingga 4 September 2018. Pesta belanja terbesar di Indonesia ini sengaja digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama 14 asosiasi untuk memeriahkan Asian Games.Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta, yang ditunjuk sebagai penyelenggara acara ini mengatakan Pemprov DKI berhasrat menunjukkan jati diri sebagai tuan rumah yang baik dengan memberikan pelayanan terbaik serta menyediakan aneka produk berkualitas dengan harga yang terjangkau."Momen yang tepat untuk memperkenalkan kepada negara-negara Asia, bahwa Jakarta adalah surga dan destinasi belanja di Asia melalui semarak Pesta Diskon di 82 pusat belanja yang ada di lima wilayah Jakarta," kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat di One Bellpark Mall, Jalan Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu, 12 Agustus 2018.Ketua Pelaksana F165 2018 itu menyebut Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2018 merupakan ajang pesta belanja terbesar di Indonesia. Mengingat, acara ini diikuti oleh 82 mall yang ada di Jakarta dan lebih dari 2.000 toko yang memberikan discount hingga 70 persen. Panitia F165 2018, kata dia optimistis target penjualan ritel ini mencapai 3 sampai 4 triliun rupiah."Selain oleh pusat belanja, ada delapan hotel yang juga berpartisipasi memberikan paket dan penawaran spesial sepanjang periode Festival Jakarta Great Sale 2018," ujar dia.Menurut Ellen, berbagai program acara menarik akan diadakan pada FJGS ini, salah satunya program belanja hingga tengah malam (midnite sale). Festival ini akan berlangsung setiap minggu secara bergantian di 16 pusat belanja di Jakarta.Ke-16 itu yakni, Baywal Mall Jakarta Utara, Central Park Neo Soho Jakarta Barat, PIK Avenue Jakarta Utara, Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, Lippo Plaza Kramat Jati, Aeon Mall Jakarta Garden City, Grand Indonesia, Kalibata City Square, One Belpark Mall, Mall Taman Palem, Mal Artha Gading, Arion Mall, Mall @Bassura, Lotte Shopping Avenue, Transmart Cilandak, Mall Of Indonesia. Selain itu, akan diadakan undian berhadiah Shoppercard di 40 mall dengan hadiah voucher belanja total Rp140 juta.Tak hanya itu, event FIGS 2018 ini juga semakin meriah dengan adanya kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) DKI Jakarta yang secara khusus mengerahkan usaha kecil dan menengah (UKM) binaannya dalam menyelenggarakan pameran dan booth penjualan di tujuh pusat belanja.Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta Fery Farhati mengatakan 53 perajin Jakarta di bawah binaan Dekranasda DKI Jakarta ambil bagian di Festival Jakarta Great Sale 2018. "Tentunya ini adalah salah satu upaya dalam menyediakan wadah bagi perajin untuk berkarya sekaligus memperkenalkan serta memasarkan produk-produknya," kata Fery.Panitia FJGS juga bekerjasama dengan UKM Binaan OK-Oce yang juga menyelenggarakan pameran di 15 pusat belanja atau trade center. Kerjasama dengan UKM Binaan ini diharapkan akan semakin menyemarakkan perhelatan FJGS 2018.Selain menggelar pesta diskon, panitia FJGS pun bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta untuk menggelar aksi donor darah massal yang akan diadakan di 41 pusat belanja di Jakarta sepanjang festival berlangsung.Pada acara pembukaan FJGS 2018 ini, hadir atlit-atlit yang pernah mengharumkan nama Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih di berbagai ajang olahraga Internasional. Mereka di antaranya, Susiana (Atlit Wushu), Dedeh Herawati (Atlit Lari), Ronald Sitempu dan Roni Gunawan (Atlit Basket), Suryo Agung Wibowo (Atletik).(JMS)