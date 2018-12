Persaingan Era Digital Memaksa Akomodasi Lokal Tingkatkan Daya Saing

Pesatnya pertumbuhan internet tanpa disadari telah mengubah pola hidup masyarakat sehari-hari, tak terkecuali di dunia pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa 70 persen pencarian informasi oleh para wisatawan sudah dilakukan secara digital. “Aneh kalau tidak digital, karena customer juga sudah berubah,” katanya.Oleh karena itu Airy hadir sebagai solusi untuk mendukung perkembangan industri pariwisata dengan teknologi. Melalui gerakan #BersamaAkomodasiLokal, Airy berusaha memberikan akses cakupan pasar yang luas melalui basis konsumen yang besar, dukungan marketing yang masif, dukungan teknologi sekelas hotel berbintang, dan usaha peningkatan mutu melalui program Airy Academy kepada pemilik maupun karyawan mitra Airy.Melalui standardisasi kualitas yang dikenal sebagai Best Stay Guarantee, Airy berusaha membantu akomodasi-akomodasi lokal untuk meningkatkan daya saing pada era digital. Best Stay Guarantee menjadi jawaban akan kebutuhan wisatawan terhadap akomodasi bekualitas yang sesuai dengan ekspektasi mereka.Head of Communications Airy Stephan Sinisuka mengatakan, "Airy hadir untuk menjembatani dan berbagi pengetahuan, baik kepada pelanggan maupun hotel. Pelanggan dapat mengetahui lebih baik tentang kualitas akomodasi independen lokal sehingga tidak segan untuk menginap, sedangkan mitra kami dapat terus berbenah dan berkembang dari segi pelayanan serta teknologi.”Saat ditanya tentang visi Airy ke depan, Stephan mengungkapkan, "Kami mempunyai harapan besar dimana industri akomodasi lokal bisa maju dan menjadi pilar besar dalam menunjang majunya industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan."Sejak berdiri pada 2015, Airy telah membuktikan dedikasi terhadap wisatawan maupun pegiat industri pariwisata Indonesia. Tercatat lebih dari seribu mitra Airy di 90 kota di Indonesia telah menuai sukses. Tercatat, mitra Airy yang telah bekerja sama dengan Airy Flagship mengalami kenaikan okupansi sebanyak 60-70 persen dengan efisiensi biaya operasional sebesar 30-35 persen dan kenaikan laba sebesar 30-50 persen setelah enam bulan melakukan konsultasi intensif dengan Airy."Airy membantu kami dalam meningkatkan mutu serta penjualan kamar. Kami selalu mendapatkan review yang baik semenjak kehadiran Airy di properti," kata Cokcy Ronal, pemilik Graha Tobin yang kini telah menjadi mitra Airy. "Standar jaminan kenyamanan yang disiapkan oleh Airy membuat tamu kami betah dan ingin booking kamar kami lagi. Kami tidak ragu dengan adanya Airy di Graha Tobin," katanya lagi.Jadi, apakah Anda siap meningkatkan mutu dan pendapatan properti Anda? Segera daftarkan properti Andaatau hubungi Airy di nomor telepon 0804 111 2479.Airy, #BersamaAkomodasiLokal.(ROS)