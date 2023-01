Heboh Jamur Cordyceps Merubah Manusia Jadi Zombie, Dijual Online Harga Rp50 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fakta-fakta jamur Cordyceps

Jamur Cordyceps dijual bebas di marketplace

Jakarta: Jamur Cordyceps ikut menjadi trending topic gara-gara jadi objek utama dalam serial HBO berjudul The Last of Us Serial ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena turut diperankan aktris senior Christine Hakim. Selain itu, kota Jakarta juga menjadi latar belakang cerita tentang wabah zombie yang menyerang umat manusia.Di serial The Last of Us, Christine Hakim berperan sebagai seorang peneliti jamur bernama Ratna. Ia pun melakukan penelitian terhadap mayat yang terinfeksi jamur Cordyceps. Diceritakan, jamur Cordyceps menjadi penyebab perubahan manusia menjadi zombie.Merangkum dari berbagai sumber, jamur Cordyceps memang ada dan bisa ditemukan di banyak negara. Jamur jenis ini lebih banyak tersebar di kawasan Asia Timur, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia.Berdasarkan penelitian, jamur Cordyceps hanya menginfeksi serangga. Jamur ini memang terbukti membuat serangga bertingkah seperti zombie. Meski begitu, jamur Cordyceps tidak berefek buruk pada manusia ataupun mamalia lainnya.Melansir dari laman Science Direct, jamur Cordyceps justru memiliki manfaat kesehatan untuk manusia. Jamur ini bahkan menjadi ramuan obat tradisional di Tiongkok.Bahkan jamur Corydceps menjadi salah satu bahan di banyak suplemen kesehatan. Artinya, jamur Cordyceps tidak akan merubah manusia menjadi zombie.Di Indonesia, jamur Cordyceps sangat mudah tumbuh dan berkembang biak. Jamur 'zombie' itu bahkan sangat mudah ditemukan di platform jual beli online.Jamur ini masuk dalam kategori obat ataupun ramuan herbal untuk kesehatan."Herbal yang penuh dengan asam amino dan bermacam-macam kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bisa untuk dijadikan teh minuman, dan sup ayam dan sup sayuran," demikian penjelasan penjual jamur di Cordyceps di keterangan produk.Berdasarkan pantauan Medcom.id, jamur Cordyceps dijual rata-rata seharga Rp50 ribu per 50 gram.