Perempuan Berprestasi Diajak Mengikuti Seleksi Woman Of The Year 2021

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

Mengirim surat pendaftaran dilengkapi dengan CV dan portofolio.

Menuliskan kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan selama 2021 yang mencapai prestasi mengagumkan, diakui secara nasional dan internasional, sepanjang maksimal 10 halaman dan didukung foto-foto, serta bukti lain yang relevan.

Seluruh dokumen dikirim via email ke pan.manwomanoftheyear@gmail.com.

Jakarta: Yayasan Duta Indonesia Maju (YDIM) mengajak perempuan Indonesia yang berprestasi mengikuti seleksi penganugerahan Woman of The Year 2021. Penganugerahan ini untuk memberikan perhatian kepada perempuan yang sudah malang melintang di bidang inovasi sandang, pangan, papan, penyelamatan lingkungan, dan pemberantasan korupsi, serta berdaya dan berkarya di bidangnya masing-masing."Untuk menjangkau para calon penerima anugerah yang dedikasi dan prestasi mereka luput dari pengamatan publik, YDIM kali ini melaksanakan dengan cara open call, yakni pendaftaran terbuka bagi perempuan Indonesia berprestasi sebagai calon penerima anugerah Woman of The Year 2021," tutur Ketua Umum YDIM Lisa Ayodhia dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.Ada berbagai penghargaan yang akan diberikan YDIM. Di antaranya, Gatra Citra Perempuan Indonesia, Wanita Panutan, Inspiring Indonesian Woman Born Chinese, Pemilihan Miss Coffee Indonesia, dan Duta Kopi Indonesia.Baca: 20 Perempuan Terpilih Menjadi Woman Of The Year 2022 Lisa menjelaskan kriteria perempuan berprestasi tersebut. Pertama, perempuan Indonesia yang berprestasi di bidangnya di atas rerata, sehingga memberi manfaat dan inspirasi bagi bangsa dan kemanusiaan.Kedua, perempuan Indonesia yang kerja dan hasil karyanya bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, perempuan yang bisa menjadi panutan atau teladan di rumah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, baik dalam kapasitas sebagai pribadi, istri, ibu, eyang, profesional, dan tokoh masyarakat.Masa pendaftaran telah dibuka sejak awal Januari 2022 dan akan ditutup pada Senin, 19 Januari 2022.Pendaftar yang masuk nomine akan mengikuti proses seleksi bersama Tim Kurator Woman of The Year 2022 yang merupakan orang-orang expert di bidangnya masing-masing. Yakni, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, Prof. Roy Darmawan, Bapak Yusuf Susilo Hartono, Jahja B Soenarjo, Fajar Lukito, Indira Soediro, Widi Nugroho Sahib, dan Lisa Ayodhia.Puncak penganugerahan Woman of The Year 2021 akan dilaksanakan di Puri Ageng Blahbatuh Bali, pada 14-15 Maret 2022. Penyelenggaraan acara ini didukung oleh Puri Ageng Blahbatuh, The Royal Santrian, Benoa Bali sebagai official hotel, dan Café del Mar Bali.