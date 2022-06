Menkominfo Ajak Masyarakat Bersama-sama Jaga Ruang Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang digital. Pemanfaatan internet agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mewujudkan kejayaan Indonesia.“Membangun dan menggelar infrastruktur digital bukan tanpa maksud, hal itu dimaksudkan demi kejayaan Indonesia. Demi negeri kita, demi kesejahteraan masyarakat. For the benefit of all Indonesian,” kata Johnny dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022: Encouraging the Acceleration of Sustainable Digital Transformation, di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2022.Menurut Johnny, upaya itu tidak bisa dilakukan Pemerintah sendiri. Namun perlu kerja sama dengan semua pihak agar bisa mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.“Saya mengutip sebuah ungkapan dari Henry Ford yang mengatakan ‘Coming together is the beginning, keeping together is progress, and working together is succes.’ Marilah bersama-sama kita untuk membangun ICT Infrastructure dan dunia digital kita,” ajaknya.Johnny menyatakan saat ini telah menyiapkan tiga surveillance system berlapis. Pertama pusat monitoring telekomunikasi Kominfo yang memonitor bandwidth quality of service dan quality of experience di seluruh Indonesia.“Kedua, yakni surveillance system BLU BAKTI Kominfo. Kemudian untuk yang ketiga melalui cyber drone Ditjen Aptika beroperasi penuh memantau kondisi ruang digital Indonesia,” ungkapnya.Johnny menjelaskan pusat monitoring telekomunikasi Kominfo yang dikelola melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika berfungsi untuk mengetahui apabila masih terdapat blankspot sinyal di suatu wilayah.“Kami menyiapkan supervisory control system, sudah ada sekarang. Selain itu, untuk memudahkan koordinasi dengan operator seluler, pusat monitoring layanan telekomunkasi juga berfungsi untuk melakukan pengukuran jaringan seluler,” tuturnya.Dengan adanya pusat monitoring tersebut, Johnny mengaku pihaknya dapat memantau kualitas jaringan dan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.Johnny menyatakan, untuk memantau infrastruktur digital baik fiber optic, microwave link, Base Transceiver Station (BTS) maupun layanan akses internet dari satelit, Kementerian Kominfo dapat memonitor melalui surveillance system BLU BAKTI Kominfo.“Surveillance system BLU BAKTI Kominfo juga sudah beroperasi penuh untuk melakukan surveillance atas backbone jaringan fiber optic di darat dan di laut, monitoring akses internet atau penggunaan satelit di mana saja akses internet disediakan,” jelasnya.Di sisi lain, Johnny menegaskan pihaknya menghormati hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan berserikat, dengan cara menjaga ruang digital yang bersih dan sehat.“Karena kita sesama manusia, maka harus saling menjaga kebebasan yang lainnya. Jadi bukan tanpa batas, batasannya adalah kebebasan pihak yang lain. Kita menjaga human rights, freedom of speech, demokrasi, dijaga dengan baik dengan melakukan pengendalian ruang digital yang baik,” tandasnya.Meski setiap negara mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berbeda-beda, Johnny meminta kepada perusahaan teknologi global untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi harus selalu dilakukan untuk menjaga ruang digital juga tetap sehat.“Karena yang melanggar aturan dan undang-undang di Indonesia belum tentu melanggar aturan dan undang-undang di negara lain. Teknologi yang seharusnya bisa mengatur, belum belum mau barangkali. Saya enggak tahu apa alasan, tetapi secara teknologi harusnya regional coverage itu bisa diatur,” ujarnya.