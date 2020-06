Bossman Mardigu Pemberi Bumbu Konspirasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Motivator sebagai pintu masuk

Mardigu Wowiek Prasantyo. Instagram @mardiguwp

2. Menggoreng isu hangat

3. Membumbui teori konspirasi

Video Wowiek dinilai sebagai 'false information'. Instagram: @mardiguw

4. Tegas dan humoris

Jakarta: Mardigu Wowiek Prasantyo sudah dikenal banyak orang jauh sebelum berbicara soal konspirasi virus korona (covid-19) dan diundang Youtuber Deddy Corbuzier. Setidaknya, oleh mereka yang ikut pelatihan untuk menjadi kaya yang diinisiasi pria yang kerap dipanggil Bossman Sontoloyo itu.Keterampilan bicara Wowiek menyihir ribuan orang. Mereka rela membayar jutaan demi dibius kata-kata Wowiek lewat sejumlah pelatihan.Pengusaha yang mengklaim sebagai triliuner dengan 32 perusahaan skala nasional dan regional ini juga rajin merawat penggemar setianya. Konten-konten Wowiek di media sosial banyak diisi konspirasi dan humor yang menjadi santapan lezat bagi warganet.Pengikut Wowiek di Instagram tercatat 1,4 juta orang hingga Rabu, 3 Juni 2020. Sementara, dia memiliki 811.000 subscribers di Youtube.Ucapan Wowiek tegas, meyakinkan, jenaka, dan diisi angka-angka di tiap video konten media sosialnya. Tak ayal warganet mengamini tiap pernyataan Wowiek. Meski, ucapan Wowiek belum tentu benar.Berikut sihir Mardigu menggaet warganet hasil penelusuran Medcom.id:Wowiek ahli bicara. Dia menginisasi pelatihan bagi mereka yang ingin menjadi kaya, yakni: Millionaire Mindset Bootcamp (MMBC) dan Sekolah Konglomerat Bootcamp (SKBC). Pendaftar mesti mengeluarkan kocek Rp6 juta-Rp8 juta untuk mendengarkan tips menjadi kaya dari Wowiek.Dia menjanjikan bisa mengubah seseorang menjadi kaya dalam pelatihan 3 hari 2 malam. "Akan kami format ulang mindset Anda, kami bersihkan mindset yang menghambat Anda untuk kaya," demikian ucapan provokatif Mardigu yang dikutip dari laman MMBC.Pelatihan Wowiek diklaim sudah diikuti lebih dari 2.000 orang. Mereka yang ikut merasa tercerahkan dengan kata-kata yang diucapkan Wowiek.Dia juga kerap membagikan cerita motivasi lewat Instagram miliknya @mardiguwp. Salah satunya lewat tulisan berjudul 'Pola Dalam Diri'. Lewat tulisannya, Wowiek menceritakan seseorang yang sulit mengubah kebiasaan terlambat.Menurut Wowiek, itu terjadi karena pola diri seseorang. Orang yang kerap terlambat menanamkan dalam dirinya selalu terlambat, bahkan ketika mereka mencoba tidak terlambat."Semua itu kita yang menciptakan," kata Wowiek.Cerita singkat Wowiek mendapat banyak komentar. Sebanyak 31.354 orang menyukai postingan Wowiek dan 744 memberikan komentar."Kesaktian mind programming-nya Bossman keluar nih," kata salah satu warganet, @ahmad_rozi."Makasih om sudah menginspirasi," kata warganet lain, @bujoy3726.Bos PT Santara Daya Inspiratama itu juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Dia banyak menyoroti isu ekonomi. Serta, isu-isu yang sedang hangat di media.Beberapa konten yang dibuat membahas soal utang negara, bahan bakar minyak (BBM), kondisi politik Tanah Air, hingga politik luar negeri. Bahkan, Wowiek kerap membuat video soal Amerika dan China.Konten soal Amerika dan China paling disenangi pengikut Wowiek di akun Youtube-nya, Bossman Mardigu. Salah satunya video berjudul 'GABUNGKAN CARA CHINA & AMERIKA TANGANI COVID KARENA STAY AT HOME TIDAK EFEKTIF!!'Dalam video itu Wowiek menyebut pemerintah Indonesia mestinya bisa mengikuti cara China yang menutup wilayah-wilayah zona hijau. Orang dari luar tak boleh masuk zona hijau agar covid-19 tidak menyerang mereka. Sebab, pembawa virus dari luar.Serta, mengikuti cara Amerika yakni melakukan tes covid-19 sebanyak-banyaknya. "Di desa-desa masa kami stay at home? Ya, enggak paslah kebijakan seperti itu. Kami yang di daerah hijau jangan disamain dengan kota yang sudah merah. Jangan semua orang disuruh stay at home. Makan apa kami?" kata Wowiek.Video itu ditonton 726.000 orang. Video berdurasi 6 menit 53 detik itu mendapat banyak dukungan."Percuma Mas bicara begini panjang lebar. Yang di atas enggak ngerti. Lagi asyik. Tahunya cuma duit saja," kata salah satu warganet Dimas Wibowo."Pemikiran Anda terlalu cerdas Bossman, yang di Istana mana paham," kata warganet lain Raeda Hidayat.Konten konspirasi virus korona Wowiek menjadi yang terbanyak ditonton warganet. Penyataan-penyataan yang keluar dari mulutnya ditambah sedikit data, menyihir warganet.Pertama video berjudul 'VIRUS CORONA!!! SIAPA DALANG Di Baliknya?!! Untuk Apa Virus Itu Di LEPAS?!!. Video berdurasi 3 menit 20 detik itu telah ditonton 1,3 juta orang. Founder Rumah Yatim Indonesia itu meyakini virus covid-19 merupakan perang biologi yang diluncurkan Amerika kepada China."Dari awal saya tidak bergeming menyatakan bahwa virus korona adalah biological walfare.Perang biologi yang diluncurkan Amerika terhadap China ini semua bagi pengamat pertahanan adalah lanjutan dari perang dagang China-Amerika," kata Wowiek.Video kedua berjudul 'TERUNGKAP!!! CHINA & WHO MEMANIPULASI DATA COVID 19 UNTUK MENGECOH SELURUH DUNIA!!!'. Video berdurasi 06.58 itu telah dilihat 2,1 juta orang.Dalam video, Wowiek meyakini China memanipulasi data tentang covid-19. China dan Bos Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Thedros Hebreyesus dituding melakukan false informationdengan mengatakan virus menyebar dari hewan ke manusia, tidak bisa dari manusia ke manusia. Akhirnya, negara-negara terlambat mengatasi virus korona.Lewat video konspirasi itu Wowiek diundang Deddy Corbuzier. Dia membicarakan soal konspirasi korona dan sejak saat itu namanya makin melejit.Video konspirasi itu juga mendapat komentar positif dari warganet. "Luar biasa, Boss. Daging semua omonganmu," kata salah satu warganet Fazar Prastyo Ali.Dukungan mengalir meski video yang juga diunggah di Instagram itu dinilai sebagai 'false information'. Label diberikan oleh tim cek fakta independen yang bekerja sama dengan Instagram.Bachelor Degree San Fransisco State University, Master Applied Psychology in Criminal Mind & Forensic Investigators itu pun cukup meyakinkan warganet lewat suaranya. Dia tak pernah tampil di videonya. Dia hanya mengandalkan suara dengan latar transkip pembicaraannya dan video-video pendukung.Suara Wowiek tegas dan meyakinkan. Bahasanya mudah dipahami dan awam. Dia juga kerap menggunakan data-data. Kata-katanya nyeleneh dan berisi humor.Konten Wowiek juga tak selalu serius tapi juga diisi humor. Salah satunya dalam video berjudul 'Ibu Peduli Terapi Ketawa Ala Sontoloyo'.Dia bercerita soal ibu yang kebingungan anaknya melotot. Dia lalu pergi ke dokter untuk meminta pengobatan. Si anak kembali ceria setelah diobati. Ketika ingin membayar, dokter menolak."Gratis, Bu, tidak usah bayar. Tapi saya ingatkan, Ibu lain kali kalau pasang bando jangan keras-keras ya," kata Wowiek."Jokes Bapak-Bapak terlihat berkelas karena yang bawain Pak Mardigu," kata salah satu warganet Zumaki Yuki. Video itu sudah ditonton 121.000 orang.(REN)