Catat, Ini 11 Link Telemedicine Gratis untuk Pejuang Isoman

Jakarta: Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) bekerja sama dengan 11 platform telemedicine guna memberikan jasa konsultasi serta obat gratis bagi masyarakat yang lakukan isolasi mandiri (isoman) Covid-19.Dengan layanan Telemedicine tersebut, nantinya pasien juga dapat melakukan screening awal untuk gejala sedang atau berat."Kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis," terang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam tayangan Newsline di Metro TV, dikutip Selasa 6 Juli 2021.Layanan ini juga bertujuan agar pasien positif Covid-19 bisa berkonsultasi dan mendapatkan petunjuk yang tepat dari ahli terkait segala hal mengenai pengobatan selama isoman. Sehingga pasien pun merasa tenang dan bersemangat menjalani isoman."Kami sangat memahami bahwa teman-teman kita itu butuh konsultasi butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar," tutur Budi.Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga menekan laju kasus positif covid-19.Adapun layanan telemedicine tersebut mulai diuji coba hari ini, Selasa, 6 Juli 2021 di DKI Jakarta. Berikut ini 11 platform telemedicine beserta link gratis untuk yang kalian yang sedang menjalani isolasi mandiri.AloDokter adalah platform kesehatan digital dengan mitra sebanyak lebih dari 30 ribu dokter. Sejak tahun 2014, AloDokter hadir dalam menyediakan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh siapa saja.Untuk mendapatkan layanan Telemedicine dari AloDokter, Anda bisa mengunjungi link: https://get.alodokter.com/dokter-pribadi-gratis Get Well merupakan sebuah aplikasi kesehatan yang dapat didownload di Play Store (Android) dan App Store (IOS). Lewat aplikasi ini, pasien bisa berkonsultasi menggunakan video, audio atau teks secara gratis. Berikut ini link untuk mendownload GetWell: https://play.google.com/store/apps/details?id=id.paquesid.getwell Good Doctor merupakan platform digital yang juga memiliki mitra banyak dokter. Sehingga memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi obat secara gratis. Layanan Good Doctor juga bisa diakses 24 jam. Saat ini aplikasi Good Doctor sudah tersedia di Playstore dan App Store. Berikut ini link untuk mengunjungi Good Doctor: https://www.gooddoctor.co.id/produk-kami/gooddoctor/#section1 Halodoc merupakan platform yang menawarkan solusi kesehatan lengkap. Pengguna bisa melakukan chat dengan dokter, beli obat, cek lab dan update informasi seputar kesehatan.Untuk menikmati Telemedicine di Halodoc bisa mengunjungi link: https://www.halodoc.com/tanya-dokter Klikdokter.com adalah sebuah situs portal komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan yang diperuntukkan bagi komunitas medis dan publik yang berdiri sejak tahun 2008.Klikdokter.com juga menjalin kerjasama dengan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), ILUNI FK (Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Indonesia), ILUNI FKG (Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan organisasi medis lainnya.Nikmati layanan Telemedicine KlikDokter via link: https://livechat.klikdokter.com/?category=Isoman%20Center&filter=121 Klinik Go merupakan aplikasi yang menawarkan beragam fitur seperti layanan konsultasi dengan berbagai dokter mencakup dokter umum, dokter gigi, hingga dokter jantung. Aplikasi Klinik Go bisa didownload di AppStore dan PlayStore.Untuk mendapatkan layanan telemedicine isoman di Klinik Go bisa mengunjungi link: https://www.klinikgo.com/isoman LinkSehat adalah aplikasi kesehatan yang memiliki berbagai fitur untuk memudahkan akses kesehatan Anda, meliputi konsultasi online (telekonsultasi), buat janji telekonsultasi atau rawat jalan, artikel kesehatan, daftar tes Covid-19, dan medical assistance.LinkSehat telah bermitra resmi dengan lebih dari 700 dokter umum dan spesialis berpengalaman, serta lebih dari 70 cabang rumah sakit, klinik atau faskes terkemuka.Nikmati fitur Link Sehat melalui link: https://linksehat.com/tanya-dokter Milvik menghadirkan layanan yang bisa diakses 24 jam. Milvik juga menawarkan gratis konsultasi dokter dan obat untuk pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri. Kunjungi link: https://milvik.id/ ProSehat adalah aplikasi marketplace kesehatan keluarga Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan terpercaya di rumah dengan mudah.ProSehat bisa diakses 24 jam dan menerima layanan seperti rapid test, imunisasi, vaksinasi dan pembelian alat kesehatan, obat serta vitamin ke rumah pasien.Konsultasi isoman via ProSehat bisa mengunjungi link: https://prosehat.com/wa SehatQ menyiapkan informasi kesehatan dengan referensi yang jelas dan kredibel, menyediakan platform komunitas bagi pengguna untuk bertukar informasi dan saling mendukung dalam perjalanan kesehatannya, dan menghubungkan pasien dengan tenaga medis maupun penyedia layanan kesehatan.Untuk pasien Covid-19 yang ingin berkonsultasi bisa mengunjungi link: https://www.sehatq.com/telemed YesDok adalah layanan ehealth dengan platform mobile yang didesain user friendly.Platform YesDok menghubungkan pasien dengan dokter untuk konsultasi medis. Selain itu dokter juga akan merekomendasikan obat yang dapat dibeli sesuai dengan rujukan gejala yang dialami pasien melalui link: https://www.yesdok.com/id/login (UWA)