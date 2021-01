Pasca Tahun Baru 2021, 100 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 106.058 kendaraan menuju Jakarta pada 1 Januari 2021. Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas (lalin) dari beberapa gerbang tol (GT)."Total volume lalin yang menuju Jakarta ini turun 19,9 persen jika dibandingkan lalin new normal," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 Januari 2021.GT yang dimaksud meliputi gerbang utama yakni Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama dari arah timur. Sementara itu, GT Cikupa dari arah barat, dan GT Ciawi dari arah Selatan.Dwi memerinci distribusi lalu lintas dari tiga penjuru. Sebanyak 50,90 persen arus dari arah Timur, 28,16 persen dari arah Barat, dan 20,94 persen dari arah Selatan.Dari arah timur GT Cikampek Utama 2, dengan jumlah 32.882 kendaraan menuju Jakarta, naik 6,9 persen dari lalin new normal. Dari arah GT Kalihurip Utama 2, dengan jumlah 21.101 kendaraan menuju Jakarta, turun 31,6 persen dari lalin new normal."Total kendaraan menuju Jakarta dari arah Timur adalah sebanyak 53.983 kendaraan, turun sebesar 12,4 persen dari lalin new normal," ujar Heru.Sementara itu, arus lalin menuju Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 29.870 kendaraan. Jumlah tersebut turun 32,3 persen dari lalin new normal."Untuk jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 22.205 kendaraan, turun 16,8 persen dari lalin new normal," katanya.Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan bebas hambatan. Mereka diminta memastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima dan mematuhi protokol kesehatan."Terutama saat berada di Tempat Istirahat, isi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas serta istirahat jika lelah berkendara," pungkasnya.(ADN)