Indonesia-Australia Jajaki Kerja Sama Penanganan Sampah Laut

Indonesia dan Australia meningkatkan kerja sama di bidang lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bertemu Menteri Lingkungan Australi Melissa Price membahas penanganan sampah laut."Kita siapkan agenda kerja sama terkait mangrove dan juga sampah plastik," kata Siti usai pertemuan di sela Konferensi Perubahan Iklim di Katowice, Polandia, Senin, 10 Desember 2018.Siti menyebut sejumlah agenda telah disepakati. Kedua negara bakal membahas teknis kerja sama kesepakatan itu di kemudian hari. Ia pun berterima kasih dengan dukungan Australia.Siti mengatakan sebagian besar sampah laut yang ada di perairan Indonesia berasal dari darat. Indonesia pun menargetkan penanganan 70 persen sampah plastik pada tahun ini.Siti menyebut Indonesia bakal menawarkan diri sebagai Regional City Initiative Center for Marine Polution. Politikus Partai NasDem meminta dukungan langsung Australia di forum internasional."Kita juga minta dukungan dari Australia, kita usulkan untuk bisa ditetapkan di Indonesia yaitu Regional City Initiative Center for Marine Polution and Control Based Activity Control, itu yang kita diskusikan," kata dia.Pembangunan pusat ini bakal memberikan keuntungan buat Indonesia. Siti menyebut inisiatif Indonesia dalam penanganan sampah bakal diketahui internasional."Jadi masyarakat jadi lebih terpacu untuk berinovasi dalam penanganan sampah," jelas Siti.Ketua Paviliun Indonesia Agus Justianto mengatakan kerja sama penanganan sampah laut bakal dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia. Kerja samanya bisa dalam bentuk pendampingan teknis dan pembangunan kapasitas."Tidak tertutup kemungkinan mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan, bussines to bussines," jelas Agus.(LDS)