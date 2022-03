Platform Digital Perhutani Mengintegrasikan Manusia hingga Industri Kehutanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Upaya transformasi digital yang diterapkan Perum Perhutani dinilai berjalan baik. Transformasi digital yang diusung Perhutani saling terintegrasi di segala bidang.Direktur SDM, Umum, dan TI Perhutani, Muhamad Denny Ermansyah, menjelaskan pihaknya telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk 2020-2024 dengan dibantu konsultan independen, KPMG, sejak September 2020. Pembahasan terus dilakukan baik dengan Dewan Pengawas maupun Kementerian BUMN “Platform digital di Perhutani akan mengintegrasikan manusia, bisnis proses, mesin, fisik sumber daya hutan dan industri kehutanan secara digital,” jelas Denny, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.Denny menambahkan langkah-langkah strategis menghadapi bisnis ke depan, perkembangan bisnis global, merancang inovasi, pengembangan talenta, digital transformation forest management akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan laba bersih Perhutani.Baca: Perhutani Wujudkan Langkah BUMN Capai Zero Emission pada 2060 Dalam penyusunan Inisiatif Strategis RJPP, lanjut dia, Perum Perhutani menyesuaikan dengan lima prioritas Kementerian BUMN yang merupakan turunan dari lima arahan Presiden Joko Widodo dan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.“Untuk mencapai sasaran perusahaan dalam RJPP periode 2020-2024 telah disusun strategi perusahaan dengan tagline RISE yang dijabarkan menjadi 17 inisiatif strategis, salah satunya adalah digital transformation forest management,” ucap dia.Perum Perhutani meraih empat penghargaan utama DIGITECH Award 2022. Kategori yang diraih ialah The Best Digital Technology Project In Forestry Industries, The Best Digital Transformation In Forestry Industries, The Best CEO For Corporate Digiyal Transformation, dan The Best Chief Human Capital dan Information Technology Officer.Denny menyambut baik penghargaan yang diterima dari Itech ini. "Hal ini membuktikan transformasi digital Perhutani sudah berjalan baik," ujar dia.Sementara itu, Chairman of BusinessNews Indonesia, Irnanda Laksanawan, mengatakan perusahaan yang mendapatkan anugerah DIGITECH Award 2022 merupakan perusahaan yang terbaik dalam melakukan transformasi digital dan leadership teknologi pasca pandemi covid-19. Mereka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan terhadap pelanggan maupun mitra bisnisnya melalui digitalisasi.“Penganugerahan penghargaan ini melalui proses penjurian yang ketat oleh para juri profesional, yang menerima penghargaan tentunya yang terbaik sehingga dapat menjadi kebanggaan bangsa, selamat bagi para penerima penghargaan DIGITECH Award 2022, semoga menjadi motivasi untuk terus membawa perusahaanya lebih baik,” kata dia.Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Juri Haryono Soeparno mengatakan para dewan juri melakukan penjurian dan membedah seluruh informasi untuk memberikan penilaian dan meyakinkan pemerintah dan rakyat, bahwa proses creating value transformasi inovasi sedang berlangsung di Indonesia dan sangat cepat.“Dengan penjurian ini diharapkan perusahaan dan dewan juri dapat bertukar pikiran mengenai transformasi digital, tentu hal ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua teruatama untuk penerapan digitalisasi di Indonesia," ujar dia.Perum Perhutani mendapatkan penilaian 5.45 dari nilai sempurna 6.00. Penilaian tersebut berdasarkan pada aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran.