15 Ucapan Natal Spesial Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok untuk Sosial Media

Putri Purnama Sari • 09 Desember 2023 16:04



Jakarta: Jelang perayaan Natal, apakah kamu sudah menyiapkan ucapan Natal yang akan diberikan kepada keluarga, saudara, atau sahabat. Jika belum, cobalah persiapkan dari sekarang karena ucapan Natal yang penuh kehangatan menjadi suatu tindakan kecil yang positif dan sangat berarti bagi banyak orang. Menyebarkan momen bahagia kepada keluarga, saudara, dan sahabat di hari Natal tentunya merupakan momentum yang pas karena selain merayakan kelahiran Yesus Kristus, Hari Natal adalah saatnya untuk kita menyebarkan momen kegembiraan. Berikut ini, Medcom.id sudah menuliskan beberapa ide ucapan Natal spesial menggunakan bahasa Inggris dan artinya yang bisa Sobat Medco bagikan kepada keluarga, saudara, dan sahabat agar suasana Natal penuh dengan kegembiraan. Ucapan Natal Bahasa Inggris dan Artinya 1. Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season! (Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan yang terbaik di musim liburan ini!) 2. Merry Christmas with lots of love. (Selamat Natal dengan penuh cinta) 3. Merry Christmas! Wishing you all the happiness your holiday can hold! (Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan semua kebahagiaan yang bisa dimiliki liburan Anda!) 4. Merry Christmas! May God richly bless you throughout the year. (Selamat Natal! Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah sepanjang tahun) 5. Sending prayers and hearty Christmas greetings to you. May you receive the most special of God’s blessings during this Christmas season! (Mengirimkan doa dan ucapan selamat Natal yang tulus kepada Anda. Semoga Anda menerima berkat Tuhan yang paling istimewa selama musim Natal ini!) 6. Merry Christmas! May God's love be with you. (Selamat Natal! Semoga cinta Tuhan menyertai Anda) 7. I know it's been a hard year for you and your family. I hope the New Year brings better days. Merry Christmas! (Saya tahu ini tahun yang sulit bagi Anda dan keluarga. Saya berharap Tahun Baru membawa hari-hari yang lebih baik. Selamat natal!) 8. Wishing you all the timeless treasures of Christmas – the warmth of home, the love of family, and the company of good friends. (Semoga Anda mendapatkan harta Natal yang tak lekang oleh waktu – kehangatan rumah, cinta keluarga, dan kebersamaan dengan teman baik) 9. Merry Christmas, with wishes of peace on earth and goodwill to all people. (Selamat Natal, dengan harapan perdamaian di bumi dan niat baik untuk semua orang) 10. May this Christmas bring you many reasons to smile. Share this wonderful time of year with those near and dear to your heart. (Semoga Natal kali ini memberi Anda banyak alasan untuk tersenyum. Bagikan waktu indah sepanjang tahun ini dengan orang-orang terdekat dan tersayang di hati Anda) 11. May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas! (Semoga kegembiraan dan kedamaian Natal menyertai Anda sepanjang Tahun. Semoga Anda mendapatkan berkat dari surga. Selamat Natal) 12. Merry Christmas to you and your family, and very best wishes for the New Year. (Selamat Natal untuk Anda dan keluarga Anda, dan harapan terbaik untuk Tahun Baru) 13. Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life! (Mengucapkan Selamat Natal dan semoga perayaan ini membawa banyak kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupmu!) 14. This Christmas I wish happiness dan peace are always in your heart! Merry Christmas to you and also a very Happy New Year. (Di Hari Natal ini aku mendoakan kebahagiaan dan kedamaian selalu ada di hatimu. Selamat Natal untukmu dan selamat Tahun Baru) 15. Hope your Christmas is totally wonderful in every way. God Bless you. (Semoga Natalmu benar-benar indah dalam segala hal. Tuhan memberkati)





Menyebarkan momen bahagia kepada keluarga, saudara, dan sahabat di hari Natal tentunya merupakan momentum yang pas karena selain merayakan kelahiran Yesus Kristus, Hari Natal adalah saatnya untuk kita menyebarkan momen kegembiraan.



Berikut ini, Medcom.id sudah menuliskan beberapa ide ucapan Natal spesial menggunakan bahasa Inggris dan artinya yang bisa Sobat Medco bagikan kepada keluarga, saudara, dan sahabat agar suasana Natal penuh dengan kegembiraan.

Baca juga: 20 Contoh Ucapan Selamat Natal Penuh Makna dan Harapan Ucapan Natal Bahasa Inggris dan Artinya 1. Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season!

(Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan yang terbaik di musim liburan ini!)

Advertisement

2. Merry Christmas with lots of love.

(Selamat Natal dengan penuh cinta)



3. Merry Christmas! Wishing you all the happiness your holiday can hold!

(Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan semua kebahagiaan yang bisa dimiliki liburan Anda!)



4. Merry Christmas! May God richly bless you throughout the year.

(Selamat Natal! Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah sepanjang tahun)



5. Sending prayers and hearty Christmas greetings to you. May you receive the most special of God’s blessings during this Christmas season!

(Mengirimkan doa dan ucapan selamat Natal yang tulus kepada Anda. Semoga Anda menerima berkat Tuhan yang paling istimewa selama musim Natal ini!)



6. Merry Christmas! May God's love be with you.

(Selamat Natal! Semoga cinta Tuhan menyertai Anda)



7. I know it's been a hard year for you and your family. I hope the New Year brings better days. Merry Christmas!

(Saya tahu ini tahun yang sulit bagi Anda dan keluarga. Saya berharap Tahun Baru membawa hari-hari yang lebih baik. Selamat natal!)



8. Wishing you all the timeless treasures of Christmas – the warmth of home, the love of family, and the company of good friends.

(Semoga Anda mendapatkan harta Natal yang tak lekang oleh waktu – kehangatan rumah, cinta keluarga, dan kebersamaan dengan teman baik)



9. Merry Christmas, with wishes of peace on earth and goodwill to all people.

(Selamat Natal, dengan harapan perdamaian di bumi dan niat baik untuk semua orang)



10. May this Christmas bring you many reasons to smile. Share this wonderful time of year with those near and dear to your heart.

(Semoga Natal kali ini memberi Anda banyak alasan untuk tersenyum. Bagikan waktu indah sepanjang tahun ini dengan orang-orang terdekat dan tersayang di hati Anda)



11. May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas!

(Semoga kegembiraan dan kedamaian Natal menyertai Anda sepanjang Tahun. Semoga Anda mendapatkan berkat dari surga. Selamat Natal)



12. Merry Christmas to you and your family, and very best wishes for the New Year.

(Selamat Natal untuk Anda dan keluarga Anda, dan harapan terbaik untuk Tahun Baru)



13. Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!

(Mengucapkan Selamat Natal dan semoga perayaan ini membawa banyak kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupmu!)



14. This Christmas I wish happiness dan peace are always in your heart! Merry Christmas to you and also a very Happy New Year.

(Di Hari Natal ini aku mendoakan kebahagiaan dan kedamaian selalu ada di hatimu. Selamat Natal untukmu dan selamat Tahun Baru)



15. Hope your Christmas is totally wonderful in every way. God Bless you.

(Semoga Natalmu benar-benar indah dalam segala hal. Tuhan memberkati)



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (WAN) Jakarta: Jelang perayaan Natal , apakah kamu sudah menyiapkan ucapan Natal yang akan diberikan kepada keluarga, saudara, atau sahabat. Jika belum, cobalah persiapkan dari sekarang karena ucapan Natal yang penuh kehangatan menjadi suatu tindakan kecil yang positif dan sangat berarti bagi banyak orang.Menyebarkan momen bahagia kepada keluarga, saudara, dan sahabat di hari Natal tentunya merupakan momentum yang pas karena selain merayakan kelahiran Yesus Kristus, Hari Natal adalah saatnya untuk kita menyebarkan momen kegembiraan.Berikut ini, Medcom.id sudah menuliskan beberapa ide ucapan Natal spesial menggunakan bahasa Inggris dan artinya yang bisa Sobat Medco bagikan kepada keluarga, saudara, dan sahabat agar suasana Natal penuh dengan kegembiraan.1. Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season!(Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan yang terbaik di musim liburan ini!)2. Merry Christmas with lots of love.(Selamat Natal dengan penuh cinta)3. Merry Christmas! Wishing you all the happiness your holiday can hold!(Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan semua kebahagiaan yang bisa dimiliki liburan Anda!)4. Merry Christmas! May God richly bless you throughout the year.(Selamat Natal! Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah sepanjang tahun)5. Sending prayers and hearty Christmas greetings to you. May you receive the most special of God’s blessings during this Christmas season!(Mengirimkan doa dan ucapan selamat Natal yang tulus kepada Anda. Semoga Anda menerima berkat Tuhan yang paling istimewa selama musim Natal ini!)6. Merry Christmas! May God's love be with you.(Selamat Natal! Semoga cinta Tuhan menyertai Anda)7. I know it's been a hard year for you and your family. I hope the New Year brings better days. Merry Christmas!(Saya tahu ini tahun yang sulit bagi Anda dan keluarga. Saya berharap Tahun Baru membawa hari-hari yang lebih baik. Selamat natal!)8. Wishing you all the timeless treasures of Christmas – the warmth of home, the love of family, and the company of good friends.(Semoga Anda mendapatkan harta Natal yang tak lekang oleh waktu – kehangatan rumah, cinta keluarga, dan kebersamaan dengan teman baik)9. Merry Christmas, with wishes of peace on earth and goodwill to all people.(Selamat Natal, dengan harapan perdamaian di bumi dan niat baik untuk semua orang)10. May this Christmas bring you many reasons to smile. Share this wonderful time of year with those near and dear to your heart.(Semoga Natal kali ini memberi Anda banyak alasan untuk tersenyum. Bagikan waktu indah sepanjang tahun ini dengan orang-orang terdekat dan tersayang di hati Anda)11. May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas!(Semoga kegembiraan dan kedamaian Natal menyertai Anda sepanjang Tahun. Semoga Anda mendapatkan berkat dari surga. Selamat Natal)12. Merry Christmas to you and your family, and very best wishes for the New Year.(Selamat Natal untuk Anda dan keluarga Anda, dan harapan terbaik untuk Tahun Baru)13. Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!(Mengucapkan Selamat Natal dan semoga perayaan ini membawa banyak kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupmu!)14. This Christmas I wish happiness dan peace are always in your heart! Merry Christmas to you and also a very Happy New Year.(Di Hari Natal ini aku mendoakan kebahagiaan dan kedamaian selalu ada di hatimu. Selamat Natal untukmu dan selamat Tahun Baru)15. Hope your Christmas is totally wonderful in every way. God Bless you.(Semoga Natalmu benar-benar indah dalam segala hal. Tuhan memberkati)