Ketua KPK Kaitkan Kisah Nabi Ibrahim AS dengan Pencegahan Korupsi dari Internal Keluarga

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaitkan kisah Nabi Ibrahim AS dengan pencegahan korupsi sejak dini di internal keluarga. Firli mengatakan saat Nabi Ibrahim AS diuji Allah SWT, bisa saja tergoda untuk 'korupsi' saat diminta menyembelih anak kandungnya, Nabi Ismail AS."Ingat, keluarga kecil Nabi Ibrahim AS tidak pernah sekalipun melakukan 'korupsi', termasuk di saat-saat krusial bagi kehidupannya, yakni sewaktu menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih Ismail sang buah hati," kata Firli dalam keterangan tertulis, Minggu 10 Juli 2022.Firli mengatakan bisa saja Nabi Ibrahim AS dan keluarga mengorupsi atau menyelewengkan perintah tersebut karena tidak ada manusia selain mereka yang mengetahuinya. Namun Nabi Ibrahim AS dan keluarga tetap patuh serta taat kepada Allah SWT.Menurut Firli, sikap Nabi Ibrahim AS dan keluarga ini dapat menjadi teladan, terutama dalam konteks pencegahan korupsi. Firli meyakini jika setiap orang mampu berpikir jernih dan menangkal semua bujuk rayu dari dalam dan luar diri, akan bisa mencegah praktik korupsi."Jelas, teladan yang diberikan keluarga Nabi Ibrahim AS dan keutamaan Iduladha, adalah momentum baik bagi kebangkitan umat melawan perilaku koruptif, yang sebenarnya sangat bisa kita mulai dari diri sendiri dan keluarga kecil masing-masing," beber Firli.Firli menambahkan bukan penyembelihan hewan kurban yang menjadi esensi dari perayaan Iduladha. Akan tetapi, makna yang bisa diteladani adalah keikhlasan, pengorbanan dan konsistensi untuk tidak korupsi seperti dicontohkan keluarga Nabi Ibrahim AS."Selamat merayakan Hari Raya Iduladha 1443 Hijriyah. Mari kita rayakan Hari Raya Kurban dengan Semangat antikorupsi," tutup Firli.