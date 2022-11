Tingkatkan Kualitas Informasi, MGN Kerja Sama Dengan Emirates News Agency

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Media Group Network menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan kantor berita Uni Emirat Arab yakni Emirates News Agency (WAM) di Abu Dhabi. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen kedua pihak untuk meningkatkan kualitas media dengan saling berbagi konten.“Saya rasa kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia, dan kita mulai dengan menjalin komunikasi dengan rekan-rekan media dan bersama-sama untuk saling bertukar konten,” kata Director General of The Emirates News Agency, Muhammed Jalal Al Rayssi, dalam tayangan Metro TV, Jumat, 18 November 2022.Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Chief Business Development Officer Media Group Network Arief Suditomo dengan Director General of The Emirates News Agency Muhammed Jalal Al Rayssi.Kesepahaman dan kesepakatan ini dilakukan di Abu Dhabi National Exhibition Center dalam rangkaian agenda Global Media Congress 2022. Kerja sama ini merupakan bentuk eksplorasi dan pengembangan konten yang lebih baik, berkualitas, dan menarik antara kedua pihak."Ini merupakan cara yang ingin kita eksplore, karena kerja sama ini tidak melibatkan hal-hal yang terkait urusan bisnis atau finansial, jadi kita komitmen satu sama lain untuk saling membantu," kata Chief Business Development Officer MGN Arief Suditomo.Arief berharap dengan adanya kerja sama ini, kedua pihak dapat saling eksplore potensi bisnis, kerja sama people to people, yang dapat mempererat hubungan kerja sama Indonesia dan Uni Emirate Arab.