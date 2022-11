Kendalikan Penularan, Pencegahan Covid-19 Mesti Masif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Guru Besar Mikrobiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Amin Soebandrio mengatakan pencegahan covid-19 harus dimasifkan. Supaya penularan virus itu bisa terkendali."Cegah jangan sampai tertular dan jangan sampai menjadi sumber penularan bagi orang lain," kata Amin dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 November 2022.Amin mengatakan pandemi covid-19 belum usai. Virusnya masih bersirkulasi di sekeliling kita meski dampaknya tanpa gejala atau bergejala ringan."Tapi bukan berarti tidak ada yang menjadi berat dan fatal," ujar dia.Amin menyebut penularan covid-19 terus mengintai bila masyarakat lengah menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya aman sebelum semua orang aman."Ingat pesan dunia no one is safe until everybody is safe," tutur mantan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman itu.